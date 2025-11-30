Васил Горанов събира „Крепости на вярата“ в нова изложба

Проект, благословен от от Негово Светейшество Даниил, патриарх Български

Манастирите като пазители на българската история и култура

13 платна и луксозен албум представят в галерия “Сан Стефано”

Издялани в скали, потънали в гори, изолирани от преходното

На 15 декември в Галерия “Сан Стефано” от 19:30 ч. ще бъде открита новата изложба на изтъкнатия български художник Васил Горанов, озаглавена “Крепости на вярата”.

Експозицията ще може да се види в навечерието на Рождество Христово и представя дванадесет от най-свещените атонски манастири, както и Рилския манастир - духовни и исторически символи на българщината, пресъздадени в характерния за автора стил на исторически романтизъм. Всеки от манастирите е представен не просто като архитектурен обект, а като жива крепост на духа, в която история, светлина и вяра се сливат в едно.

Към изложбата е издаден и луксозен албум “Крепости на вярата”, посветен на дванадесетте атонски духовни средища и на Рилския манастир - символ на националната ни идентичност.

Хилендарският манастир.

Изданието включва текстове и коментари от академиците Васил Гюзелев, Георги Марков и проф. Иван Маразов, а академик Иван Гранитски споделя своите размисли в специален предговор. Албумът е публикуван от издателство “Захари Стоянов”.

Инициативата е благословена от Негово Светейшество Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски, което придава на проекта дълбок духовен заряд и признание за делото на художника.

Рилският манастир

Манастирите са не просто храмове - те са пазители на българската история и култура, носители на вечността и духовното извисяване. Държавата и Църквата имат равноправна роля в развитието на нацията, защото духовното влияние често предхожда светското.

Религията е била първото убежище на народа, дори когато държавата е отсъствала. Съзнанието определя битието - и това разбиране стои в сърцевината на творбите на Васил Горанов, които събуждат у зрителя осъзнаване за корените и духа на България.

Манастир Григориат, Света Гора.

Мистичното величие на манастирите, разказват организаторите.

Манастирите, изобразени в платната на художника, напомнят за вечността, тишината и вярата, която надживява времето. Издялани в скали, потънали в гори, изолирани от преходното - те съхраняват духовното величие на народа. В тях няма човешки фигури, защото светостта обитава самата вяра. Природата и архитектурата се сливат в хармония, превръщайки всяка творба в икона на националната идентичност. Силният исторически романтизъм в стила на Васил Горанов превръща всяко платно в своеобразна молитва - живописен разказ за вярата, която съгражда и пази България.

Зографският манастир, Света Гора.

“Всеки от тези манастири е крепост - не от камък, а от дух. Това са местата, които пазят България жива, дори когато държавата я е нямало. С тази изложба искам да припомня, че нашата сила идва не само от миналото, а от вярата, която го е създала”, споделя Васил Горанов. “Крепости на вярата” е не просто художествен проект - това е покана към съзерцание, смирение и родолюбие, към преоткриване на духовните корени, които свързват миналото с днешния ден чрез изкуството на историческия романтизъм.

Васил Горанов е на 12 август 1972 г. През 2000 година завършва живопис във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” в класа на проф. Николай Русчуклиев. Оттогава живее и твори в София. Картините на Васил Горанов са изработени в маслена техника, можем да видим виенски балове, стари български пазари, корабни битки и гладиаторски борби, магически или религиозни сюжети. Творби на художника са собственост на редица колекционери както от България така и от чужбина.