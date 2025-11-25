Мюзикълът “Брилянтин” гостува в София през февруари

Създаден през 1971 г. от Джим Джейкъбс и Уорън Кейси

Легендарният мюзикъл “Брилянтин” (Grease) ще гостува в България. Две представления, ще има на 26 и 27 февруари в зала 1 на НДК. Ще звучат популярните мелодии You’re the One That I Want, Greased Lightnin’, Summer Nights, вплетени в любовната история между Санди и Дани, съобщават от Fest Team.

Обичан по целия свят, “Брилянтин” е глобален попкултурен феномен, оставил следа от “Бродуей” и “Холивуд” чак до Дубай. Този впечатляващ сценичен спектакъл оживява в духа на Райдъл Хай с ярки костюми, динамична хореография и непреходния чар, който е пленявал поколения. “Брилянтин” е усещане за свобода, младежка дързост и сладките тръпки на първата любов. Това е вечната формула за добро настроение, която отново и отново покорява сцените по света, коментират организаторите на шоуто в Бългрия.

“Брилянтин” е с режисьор Найдъж Уест, хореограф - Мат Уесли, музикален директор-супервайзор - Джей Александър, сценография и костюми - Мери Цакари, костюм кодизайнер - Йоанна Калавру, звук - Мат Граунд, осветление -Джон Рейнсфорд.

Създаден през 1971 г. от Джим Джейкъбс и Уорън Кейси, мюзикълът “Брилянтин” разказва за лятната романтика между невинната Санди и хулигана с добро сърце Дани, която продължава и в коридорите на гимназия Райдъл. Историята е изпълнена с хумор, енергични танцови сцени и сблъсъци между ученици, превърнали се в икони на американската култура от 50-те години. Постановката бързо се превръща в един от най-дълго играещите мюзикъли на Бродуей, а филмовата адаптация от 1978 г. с Джон Травolta и Оливия Нютън-Джон утвърждава “Брилянтин” като световен хит, който продължава да вдъхновява публики повече от половин век.