Камиони влязоха в „Света София“ в Истанбул (СНИМКИ)

Експерти предупреждават, че подобно оборудване може да причини дългосрочни щети

Строителни работи в историческата „Света София“ в Истанбул предизвикаха вълна от обществено недоволство, след като в социалните мрежи бяха разпространени снимки на тежки камиони, кранове и машини, опериращи във вътрешността на 1500-годишния храм – паметник на културата под закрилата на ЮНЕСКО.

Експерти предупреждават, че подобно оборудване може да причини дългосрочни структурни щети, особено предвид факта, че „Света София“ е разположена над подземни цистерни и кухини. Според „БирГюн“ снимките са направени по време на втората фаза от реставрацията, която предизвика сериозно безпокойство сред специалисти по опазване на културното наследство.

В отговор на критиките Министерството на културата и туризма на Турция увери, че тежките машини се използват след „подробни технически оценки“ и върху многослойна защитна подова система, която трябва да предпази оригиналните мраморни настилки. Извършени са тестове за товароносимост, георадарни изследвания и анализи на земния клас, за да бъдат определени безопасни маршрути за движение.

От министерството подчертават, че поставянето на масивната временна стоманена конструкция, необходима за укрепването на купола, прави използването на тежка техника „неизбежно“. Газовите емисии били контролирани чрез специални филтриращи устройства.