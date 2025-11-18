Пол Маккартни с песен протест срещу изкуствения интелект

Тихо съскане и странно тракане - в защита на интелектуалната собственост

Редица световни изпълнители се включиха в проекта

Пусна парче без текст и музика, недоволен от британското правителство

Легендарният “бийтълс” Пол Маккартни се присъедини към протеста на музикалната индустрия срещу изкуствения интелект (ИИ). Маккартни ще добави своя “песен” към албума Is This What We Want?, издаден с участието на много други световноизвестни музиканти, сред които са Кейт Буш, “Клаш”, Ханс Цимер, Деймън Олбърн, “Пет шоп бойс” и Сам Фендър.

Албумът е записан в знак на протест срещу позицията на британското правителство относно ИИ. 83-годишният музикант, който в момента е на турне в Северна Америка, участва с парче от 2 минути и 45 секунди, което е и първият му запис от пет години насам. В него вместо заразителни мелодии и емоционални текстове има само тихо съскане и странно тракане. Целта е да се покаже, че ако компаниите за изкуствен интелект несправедливо използват интелектуалната собственост на музикантите, за да обучават своите генеративни модели, творческата екосистема ще бъде разрушена, а оригиналната музика - заглушена. В публикацията си “Гардиън” нарича сър Пол Макартни “безспорно най-големият жив автор на песни във Великобритания”.

През 2024 г. властите в Обединеното кралство предложиха изменения в закона за авторското право, които биха позволили на компании, разработващи продукти, базирани на ИИ, да използват художествени произведения, включително музика, за да обучават без лиценз своите модели.

Според Пол Маккартни изкуственият интелект може да съсипе кариерата на младите композитори и писатели. Албумът, към който той се присъединява, включва 12 песни. Всяка от тях е озаглавена с една дума, а когато цялото изречение се произнесе, се получава посланието: “Правителството на Великобритания не трябва да легализира кражбата на музика в полза на компаниите за изкуствен интелект.”

Изпълнителите, участващи в проекта, обещаха да дарят всички приходи от албума на фонда “Помощ за музикантите”. Албумът е достъпен на платформата Spotify.

Сър Пол Маккартни, на 83 години, продължава да доказва, че остаряването не е опция, когато си музикална легенда. Той обяви новата част от своето “Got Back” турне - серия от концерти, която започна на 29 септември в Палм Дезърт, Калифорния, и ще приключи на 25 ноември в Чикаго. Освен турнето, феновете имат още една причина за радост - Пол разкри, че през 2025-а едно от новогодишните му обещания е да довърши нов албум.

Той призна, че има “много песни”, по които е работил, но концертите са отнели цялото му внимание досега.

Сър Пол Маккартни обещава да е готов скоро с първия си солов албум от повече от 5 години. Легендата от “Бийтълс” не само е напът да завърши следващия си албум след “McCartney III” от 2020 г., но и се готви да се завърне в родината си за турне през 2026 г.