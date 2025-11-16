Най-престижните модни награди „Златна игла 2025“: Кое е новото?

Ще бъдат връчени и специалните отличия „Златна ножица“ и „Изгряваща звезда“

Наближава кулминацията в модния живот през годината, а именно Годишните награди „Златна игла 2025“ на Академията за мода, които ще се връчат в началото на месец декември. По време на специална церемония в Гранд хотел Милениум София с високия приз ще бъдат отличени най-добрите дизайнери и модни творци в категориите: „Дизайнер на годината”, „Моден бранд на годината“, „Цялостен принос“, „Артистична мода“, „Аксесоари“, „Визионерство в музиката и модата“, „Най-добър млад дизайнер” и др. Експертният медиен съвет, какъвто е 35-членното журналистическо жури вече даде своите предложения и след броени дни ще станат ясни новите лауреати на най-желаната и най-дългогодишна модна награда у нас. Най-добрите в модния дизайн и модния бизнес ще получат и специални награди, като „Златна ножица“ и „Изгряваща звезда“.

С голямата интернационална награда „Златна игла 2025“ в категорията „Най-добър чуждестранен дизайнер“ бе удостоен емблематичният италиански майстор на високия шев – прочутия в цял свят Роко Бароко. Той получи това признание заради изключителния си принос към световната мода. Златната игла бе връчена на Роко Бароко лично от проф. Любомир Стойков - председател на Академията за мода, по време на прекрасното му ревю в София, организирано от Анелия Петкова.

Роко Бароко и проф. Любомир Стойков веднага след приключването на ревюто.

Фото: Академия за мода / Петър Станев

В продължение на тридесет и една години Академията за мода отличава и стимулира най-добрите български модни творци и предоставя сцена за изява на най-талантливите дизайнери и утвърдените модни къщи. В ревю-спектакъла по повод на официалната церемония за връчване на Златната игла ще участват дизайнери, сред които и носители на приза през годините. Специално за гостите на грандиозното събитие, те ще покажат своите най-актуални модни предложения. Предвидени са красиви и провокативни презентации, които по нов начин ще представят естетическата и визуалната мощ на модата.

По повод предстоящата церемония проф. Любомир Стойков, председател на Академията за мода, заяви: „Българската арт и лайфстайл журналистика за пореден път гласува номинациите за „Златната игла“ за творците с най-добри постижения в сферата на модния дизайн и модната индустрия. Тази година Академията за мода обогатява своя награден регистър с още два значими приза – „Златна ножица“ и „Изгряваща звезда“. Тези отличия имат за цел да откроят и надградят още повече сега съществуващите оценъчните критерии. Така искаме да насърчим креативното мислене и креативното действие по посока на по-голяма иновативност, устойчивост, смелост и решителност. Желанието ни също така е да стимулираме още по-мащабно най-новата генерация дизайнери и стилисти и по-специално техните международни изяви. Искрено се надявам, че Годишните награди на Академията за мода „Златна игла 2025“ ще дадат тласък и вдъхновение на талантливата българска дизайнерска школа, окуражавайки я да миксира още по-ефективно традиционния с постмодерния и алтернативен стил, както културно, така и социално и естетически!“.

Носителите на приза „Златна игла 2024“.

Фото: Академия за мода / Хайлайф

По време на гала вечерта ще бъдат представени специални аутфити на Аксел Харди, Ивет Бианки, Мария Радославова, Нели Колева, Поля Кинова и Стоян Радичев. Своите най-нови модни произведения ще презентират също Антония Стоянова – дизайнер на Imane, Едис Пала – дизайнер на Edis Pala, Есил Дюран – дизайнер на Esil Duran Fashion Gallery, Лиляна Петрова - Лулу – дизайнер на BYLLU, Николета Фархат – дизайнер на NF Maison de Couture, Соня Бозова – дизайнер на Bulgarche by Bozov Style. Специален акцент ще поставят стилистите на Christian of Roma – Кина Кудева и Джордж Тодоров, с нетипичен коафьорски пърформънс, сътворен специално за Годишните награди на Академията за мода.

Водеща на знаменателното събитие ще бъде неотразимата Гери Дончева Янков. Статуетките „Златна игла“, както винаги, са дело на великолепния бижутер Анжело Красини. Негови са и металните пластики на „Златна ножица“ и „Изгряваща звезда“. Постановката на ревю-спектакъла е на Ивайло Кръстев.

Водещата на „Златна игла 2025“ – Гери Дончева Янков.

Фото: Костадин Кръстев-Коко



