Младите хора на София откриват своя глас

Фондация „Отворени врати“, в партньорство с 153 Спортно училище „Неофит Рилски“ и Район „Нови Искър“, с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2025, приключва своя обучителен цикъл, насочен към насърчаване на демократична култура и активно гражданско участие сред младите хора в София и крайградските райони.
Това, което започна като идея за обединяване на ученици, институции и експерти в диалог за гражданските права, днес е вече реална промяна в нагласите, поведението и увереността на десетки младежи.
Какво направи проекта?
“Застъпничеството и аз“ (30 септември)
Това обучение помогна на участниците да:
разберат какво е застъпничество и защо е ключово за демокрацията;
формулират проблеми, важни за тяхната общност;
структурират цели и послания в застъпнически кампании;
работят в екип и представят идеи пред други.
Придобити умения: аргументация, работа в екип, водене на преговори, стратегическо планиране, комуникация с институции.
Европейско гражданство – право на петиция“ (28 октомври)
Фокусът беше върху това как гражданите могат да бъдат чути.
Участниците:
анализираха реални примери за петиции;
се научиха да изготвят ясни и конкретни искания;
използваха онлайн платформа за създаване на петиции;
участваха в ролеви дебат „Мини парламент“.
Придобити умения: ясно и структурирано писане, създаване на граждански инициативи, дигитална грамотност, публично говорене, защита на позиция.
„Моите граждански права“ (12 ноември)
Обучението насочи вниманието към:
основните права на гражданите и как се защитават;
ролята на институциите, включително омбудсмана;
разпознаване на дискриминация и неравнопоставеност.
Участниците работиха по реални казуси и проведоха ролева игра „Съд за правата“, където защитиха свои позиции пред „съдебен състав“.
Придобити умения: правно мислене, умение да се разпознава нарушение на право, подготовка на жалби, представяне на доказателства.
Резултати
По-висока осведоменост за граждански права и механизми за защита.
Нови практически и социални умения.
Укрепена връзка между ученици, учители, общност и местна власт.
Приобщаване на младежи от крайградски райони и уязвими групи.
Повишена мотивация за участие в обществени каузи.
Младежите не просто научиха какво е демократично участие — те научиха как да го практикуват.
На 14 ноември от 10:00 часа в заседателната зала на район "Нови Искър", гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле 121 ще се проведе закриваща пресконференция, на която ще бъдат:
представени постигнатите резултати,
споделени впечатления от участниците,
демонстрирани създадените в обученията инициативи и петиции,
откроени идеи за бъдещи общи действия.
Програмата имаше за цел да покаже, че сътрудничеството между училище, институции и общност създава среда, в която младите хора смело заявяват своя глас.