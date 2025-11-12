Младите хора на София откриват своя глас

Фондация „Отворени врати“, в партньорство с 153 Спортно училище „Неофит Рилски“ и Район „Нови Искър“, с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2025, приключва своя обучителен цикъл, насочен към насърчаване на демократична култура и активно гражданско участие сред младите хора в София и крайградските райони.

Това, което започна като идея за обединяване на ученици, институции и експерти в диалог за гражданските права, днес е вече реална промяна в нагласите, поведението и увереността на десетки младежи.

Какво направи проекта?

“Застъпничеството и аз“ (30 септември)

Това обучение помогна на участниците да:

разберат какво е застъпничество и защо е ключово за демокрацията;

формулират проблеми, важни за тяхната общност;

структурират цели и послания в застъпнически кампании;

работят в екип и представят идеи пред други.

Придобити умения: аргументация, работа в екип, водене на преговори, стратегическо планиране, комуникация с институции.

Европейско гражданство – право на петиция“ (28 октомври)

Фокусът беше върху това как гражданите могат да бъдат чути.

Участниците:

анализираха реални примери за петиции;

се научиха да изготвят ясни и конкретни искания;

използваха онлайн платформа за създаване на петиции;

участваха в ролеви дебат „Мини парламент“.

Придобити умения: ясно и структурирано писане, създаване на граждански инициативи, дигитална грамотност, публично говорене, защита на позиция.

„Моите граждански права“ (12 ноември)

Обучението насочи вниманието към:

основните права на гражданите и как се защитават;

ролята на институциите, включително омбудсмана;

разпознаване на дискриминация и неравнопоставеност.

Участниците работиха по реални казуси и проведоха ролева игра „Съд за правата“, където защитиха свои позиции пред „съдебен състав“.

Придобити умения: правно мислене, умение да се разпознава нарушение на право, подготовка на жалби, представяне на доказателства.

Резултати

По-висока осведоменост за граждански права и механизми за защита.

Нови практически и социални умения.

Укрепена връзка между ученици, учители, общност и местна власт.

Приобщаване на младежи от крайградски райони и уязвими групи.

Повишена мотивация за участие в обществени каузи.

Младежите не просто научиха какво е демократично участие — те научиха как да го практикуват.

На 14 ноември от 10:00 часа в заседателната зала на район "Нови Искър", гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле 121 ще се проведе закриваща пресконференция, на която ще бъдат:

представени постигнатите резултати,

споделени впечатления от участниците,

демонстрирани създадените в обученията инициативи и петиции,

откроени идеи за бъдещи общи действия.

Програмата имаше за цел да покаже, че сътрудничеството между училище, институции и общност създава среда, в която младите хора смело заявяват своя глас.