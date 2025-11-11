„Made in EU“ на Стефан Комадарев открива „Киномания“

Редица премиери на нови ленти, с акцент върху скандинавското кино

Специален гост ще бъде норвежкият писател Ю Несбьо, продал над 60 милиона книги

Утре вечер започва 39-то издание на “Киномания”, което ще продължи до 30 ноември в София, Варна, Пловдив и Стара Загора. По традиция фестивалът отдава заслуженото внимание на една от най-силните кинематографии в света с общо 55 ленти. Мотото тази година е “Нежността е новият пънк”, вдъхновено от думите на режисьора Йоаким Триер.

Освен неговия нов филм “Сантиментална стойност” - норвежката кандидатура за “Оскар”, програмата изненадва още с: “Последният викинг” с Мадс Микелсен, американо-финландската копродукция “Лятна книга” с Глен Клоуз по Туве Янсон, норвежките “Грозното сестриче” и “Мечти”, метъл комедията “Още едно хеви пътешествие”, в която има и българско участие, както и специална прожекция на “Момичетата” по повод 90 години от рождението на легендарната Биби Андершон. Предстои и представяне на нова книга на Мирела Василева за историята на киното на Севера. Мини-фестивалът в рамките на “Киномания” се реализира в партньорство с дипломатическите представителства на Финландия, Швеция, Дания и Норвегия в България. Билетите са в продажба онлайн и на касите на НДК и кината.

Откриването на фестивала ще е с новия филм на Стефан Командарев “Made in EU” на 13 ноември в зала 1 на НДК. Българо-германско-чешката копродукция имаше своя дебют на кинофестивала във Венеция, където беше посрещната с овации. “Made in EU” бе отличен с голямата награда за най-добър пълнометражен филм на последното издание на фестивала “Златна роза”, а актрисата Гергана Плетньова спечели наградата за най-добра женска роля. Във филма участват още Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Ованес Торосян, Иван Бърнев и др. В сюжета се преплита семейна драма с дълбоки социални и хуманни послания.

Фокусът е върху героинята Ива, шивачка в малък български град, а действието се развива през март 2020 г.

Ключов акцент в програмата на “Киномания” ще е скандинавското кино, а първото тазгодишно заглавие от селекцията е на утвърдения съвременен режисьор Йоаким Триер. Филмът му “Сантиментална стойност”, на който е и съсценарист, спечели престижната “Голяма награда” (Grand Prix) от конкурсната програма в Кан и е избран за норвежката кандидатура в надпреварата за “Оскар” за най-добър международен пълнометражен филм.

По покана на издателство “Емас” специален гост на “Киномания” ще бъде норвежкият писател Ю Несбьо, чиито книги са преведени на повече от 50 езика и са продали над 60 милиона екземпляра по света. Той ще се срещне с публиката след прожекцията на трилъра “Ловци на глави” (Headhunters, 2011), по едноименния му роман, която предстои на 15 ноември от 16 ч. в кино “Люмиер”. С нея ще бъде даден официален старт на “Седмицата на скандинавското кино” в рамките на фестивала.