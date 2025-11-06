Открития при разкопките край Царево (СНИМКИ)

Най - дългата църква е била в Агатопол

Уникалният ахтополски манастир „Свети Йоан Предтеча“ е изграден през XII–XIII век. В рамките на последните пет археологически сезона са разкрити основите на най-дългата църква, откривана досега по южното българско Черноморие. Този факт свидетелства за значимата роля на средновековния Агатопол като един от петте известни епископски центъра по южното черноморско крайбрежие на днешна България.

От Община Царево съобщиха, че до момента на обекта са открити 257 археологически находки, които ежегодно се представят в Музея на котвата в хотел „Невен“.

Сред най-впечатляващите експонати са сребърни монети на Ахейското княжество (Гийом II дьо Вилардуен, Изабел I дьо Вилардуен, Шарл II Анджуйски), златна монета на Сюлейман Великолепни, изящен кръст от яспис и две келтски бронзови фибули от римската епоха (III в.).

Община Царево ще се представя на туристическите борси и с културно-исторически туризъм. През 2025 година, благодарение на партньорството между Националния исторически музей и Общината, ще продължат археологическите проучвания на манастира „Свети Йоан Предтеча“, по-известен сред местните жители като „Свети Яни“. Разкопките се ръководят от директора на НИМ доц. д-р Бони Петрунова, а кметството на Ахтопол активно съдейства за успешното реализиране на дейностите по проучването, уточняват от Общината.

Манастирът се намира на едноименния нос, южно от пристанищния залив на град Ахтопол. Счита се, че в миналото тук е пребивавал Агатополският митрополит до 1829 г. През 60-те години на XX век на мястото на манастира е изградено поделение на Гранична полиция. През 2019 г. Гранична полиция предоставя имота на Министерството на културата, а година по-късно Министерството го предава за стопанисване и управление на Националния исторически музей. Впоследствие НИМ разработва идеен проект за преустройство на полуострова в културен център, който ще обедини археология, история и съвременни културни прояви.