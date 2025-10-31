България се завръща на „Евровизия“ след тригодишно отсъствие

След тригодишно отсъствие България се завръща на сцената на песенния конкурс „Евровизия“. Юбилейното 70-о издание на надпреварата ще се проведе през май 2026 г. във Виена, Австрия, съобщиха от Българската национална телевизия .

„Евровизия“ е сцена за среща на култури и споделяне на истории. БНТ подкрепя талантливите творци и сме щастливи, че осигуряваме възможност на български изпълнител да представи страната ни пред многомилионна аудитория“, заяви генералният директор на БНТ Емил Кошлуков.

Директорът на конкурса Мартин Грийн също приветства българското завръщане, подчертавайки, че то „е още едно доказателство, че Европа остава обединена от музиката“.

В следващите месеци ще се проведе национална селекция за избор на български изпълнител и песен. Подробности за формата ще бъдат обявени допълнително.

Двата полуфинала на „Евровизия 2026“ ще се състоят на 12 и 14 май, а големият финал – на 16 май. Домакин е Виена, след победата на австрийския изпълнител JJ с песента Wasted Love в Базел през 2025 г.