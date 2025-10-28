Шестима стават почетни граждани на град Бургас, сред тях е ѝ Димитър Рачков

Рафи Бохосян оглави комитет за Рачков

Бившият ректор на ВХТИ доц. Николай Ралев, актьорът Руси Чанев, художникът Димо Колибаров и комикът Димитър Рачков стават почетни граждани на Бургас.

Посмъртно със званието ще бъдат удостоени писателят Алек Попов, който черпи вдъхновение за много от творбите си именно от Бургас, и звукорежисьорът с бургаски корени проф. Иво Керемедчиев, който създаде в града специалността за студенти - "Звукорежисура".

Останалите нови почетни бургазлии са родом от града край морето. Само Димо Колибаров е роден в Поморие, но е неразривно свързан с преподавателска дейност по рисуване на децата на Бургас.

За бургазлията Димитър Рачков предложението дойде от инициативния комитет, оглавяван от колегата му Рафи Бохосян, който работи с тв водещия от години, стана ясно на заседанието на съветниците.