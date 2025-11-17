Боил Банов режисира Христо Мутафчиев в Народния театър

В сряда е премиерата на „Оставам за малко” със Стефания Колева и Геро

„Без завеси” среща стиховете на Маргарита Петкова и режисурата на Мариус Донкин

Боил Банов и Ива Петрони започнаха репетиции в Народния театър. Тяхната пиеса “Сенки отвъд светлината” е вдъхновена от творчеството на Алберто Моравия и ще бъде представена пред публиката през януари на Камерна сцена.

В спектакъла участват актьорите Христо Мутафчиев, Евгени Будинов, София Бобчева, Христо Терзиев и Гергана Плетньова. “Сенки отвъд светлината” е разказ за травмите, които историческото време нанася върху личността. Как главният герой ще оцелее и ще преработи тези травми, дали опитите му да се нагоди към обстоятелствата и хората са комични или трагични, ще разберем в постановката на Боил Банов, който е автор също на мултимедията и музикалната среда.

Сценограф и костюмограф е Юлияна Войкова-Найман, драматург на постановката е Мирела Иванова. Втори асистент-режисьори са Боряна Митева и Меглена Димитрова.

Още две интересни премиери предстоят още тази седмица в София. Утре вечер в театър Artvent е премиерата на “Оставам за малко” - комедийно-драматична пиеса за неизказаните думи, страхове и непредвидима нежност. Тогава ще гледаме Стефания Колева, Герасим Георгиев - Геро, Катя Иванова и Александър Григоров в една история, разказана с хумор, човечност и топлина.

Втората премиера е на спектакъла “Без завеси”, в който се срещат стиховете на Маргарита Петкова и режисурата на Мариус Донкин.

Представянето му ще бъде на 21 ноември от 19:30 ч. в “Сити марк арт център”. “Десет години градим нашия дом на изкуствата. Десет години, в които растяхме като общност, но и като хора, а в сърцата ни тихо и упорито зрее поезията. Тя чакаше своя миг - и ето, че той настъпи”, казват от екипа. “Появи се първата ни “бяла лястовица” - поезията оживява на сцената - истинска, плътна, дишаща”, казват още те. В спектакъла участват актьорите Борис Коев, Лидия Павлова и Денис Хаят.