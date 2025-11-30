Правят нови творчески зали в Графичната база в Бургас

Съвместен проект на НХА - Бургас и Община Одрин

След реконструкцията, сградата ще е отворена за посетители

Шест нови творчески зали ще отворят врати в Графичната база на Бургас, на метри от морето. Предстои пълно реновиране на сградата, а проектът който ще се реализира е на Националната художествена академия - филиал Бургас и Община Одрин.

Стопанин на култовата Графична база в Морската градина е именно НХА - Бургас, а ремонт не е правен от 13 години насам.

Откакто Филиалът в морския град съществува, тук се обучават 140 студенти от пет специалности.

След реновирането, ще има 6 нови творчески зали, и базата ще бъде отворена за бургазлии и гости на града, които искат да се докоснат до творчеството на младите художници.

На 1 декември ще бъде избрана фирмата-изпълнител, която ще ремонтира Графичната база в Бургас, съобщи ректорът на Националната художествена академия проф. Георги Янков. Той уточни, че реконструкцията на Графичната база е част от проект, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027. Водещ партньор по проекта е НХА – филиал Бургас в партньорство с дирекция „Култура и туризъм“ – Одрин, Република Турция.

В зала „Ателие“, в Магазия 1, вече беше представена основната дейност към проекта, която трябва да превърне Графичната база в „Културно-образователен център и музей“. Сградата ще бъде променена напълно, но без да се променят параметрите ѝ, обясни директорът на НХА - филиал Бургас проф. Светозар Бенчев.

Освен шестте творчески зали, ще бъдат обособени и две битови зали, също галерия и дворно място, подходящо за културни събития на открито.

Реконструкцията предвижда и изграждането на керамично ателие.

В рамките на проекта ще бъде закупен и туристически автобус, с който Бургас и Одрин ще популяризират културното си наследство.

По време на представянето на проекта в Бургас, присъстваха генералният консул на Република Турция в Бургас Толга Оркун, кметът на Община Бургас Димитър Николов, директорът на дирекция „Култура и туризъм“ в Одрин Кемал Сюртюнг, ректорът на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" - проф. д-р Сотир Сотиров.

Текст под снимка: НХА – филиал Бургас съществува от 8 години. В момента в него се обучават 140 студенти в пет специалности.