Трима номинирани за "Художник на годината" в Бургас

11 членно жури определя победителя

На празничния 6 декември по традиция ще бъде връчена годишната награда „Художник на годината“ в Бургас – едно от най-значимите отличия за местната художествена общност. За приза тази година са номинирани трима творци: Кольо Кехайов, Анелия Николова и Стойко Даскалов. Победителят ще бъде определен от 11-членно жури, в което ще е и миналогодишният носител на отличието – Димо Колибаров.

Престижната награда е под патронажа на кмета Димитър Николов.

„Бургас е градът на поетите и художниците. Наградата „Художник на годината“ има за цел да отличи най-активните и значими творчески постижения в областта на изобразителното изкуство в региона през последните 12 месеца. Името на носителя ще бъде обявено по време на церемония, която традиционно събира представители на културните институци“, казаха организаторите.