Канят Пласидо Доминго да пее във Варна

Четири прочути оркестъра идват за 100-годишнината на „Варненско лято“

Световноизвестният тенор Пласидо Доминго може да пее във Варна на 21 април 2026 г. Инициативата е на Театрално-музикалния продуцентски център, чийто директор Даниела Димова заяви, че преговорите са пред финал и се очаква продажбата на билети да започне от декември. За да се случи това, общината трябва да отпусне 40 000 евро за частично покриване на хонорара на звездата. "Концертът ще е в Двореца на културата и спорта и ще е добра разгласа на предстоящото стотно издание на Международния музикален фестивал „Варненско лято“. За него подготвяме две премиери - оперна и на рядко поставяния балет "Спартак", каза Димова пред комисията по култура към местния парламент, чиито членове одобриха проекта.

Четири ще са акцентите в юбилейната програма на ММФ "Варненско лято". Участие в програмата му са потвърдили симфоничният оркестър на Берлин и този на ВВС-Лондон, който ще закрие фестивала на 14 октомври. Ще гостуват младежкият симфоничен оркестър на ЕС и камерният оркестър на Залцбург, съобщи Десислава Георгиева, началник отдел „Фестивали“ в администрацията. Тазгодишното издание с 35 събития е струвало 815 000 лв., с принос на общината от 705 000 лв. За да се обезпечи участието на четирите прочути оркестъра за 2026 г. са нужни още 250 000 евро, тъй като музикантите са много, офертите за нощувки са поскъпнали с 30%, ръст има и в цените на самолетните билети, обясни Георгиева. Съветниците дадоха принципно съгласие за разхода, който предстои да се разгледа и от финансовата комисия, преди да влезе за гласуване в Общинския съвет.