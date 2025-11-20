Gypsy Queens спeчели наградата подкаст на годината

Проектът на NAVARO MEDIA е първият подкаст, воден от жени от ромски произход

Gypsy Queens беше отличен с престижната награда “Подкаст на годината” на церемонията на “Сайт на годината”. Проектът е първата дигитална поредица с водещи жени от ромски произход - сестрите Яница и Грозденка от Лом. Те са популярни с участието си в риалити формати и имат стотици хиляди последователи в социалните мрежи. Първото им място е постигнато с рекорден вот в историята на конкурса - 2189 реални гласа.

Gypsy Queens Podcast e посветен на темата за интеграцията на ромската общност. В него се обсъждат важни социални въпроси като важността на образованието, традиции при ромите, вярата, културна идентичност, живота в чужбина и предизвикателствата пред младите хора. Форматът дава глас на истории и гледни точки, които често остават извън общественото внимание, с цел да насърчи разбирателството и взаимното уважение.

„Когато една история бъде разказана със сърце, тя престава да бъде само лична и се превръща в мост между хората. Вярвам, че силата на думите е в това, че могат да променят не само нашето собствено виждане за света, но и начина, по който другите гледат на нас ромите. Затова в Gypsy Queens споделяме искрени истории. Те носят истина, болка, смях и надежда. Всичко, което ни прави човешки същества. Нашият екип, с който реализираме проекта, е пример за това, че българи и роми могат да работят заедно и да създават успешни проекти заедно.“, споделя Яница Владова, ко-водеща на Gypsy Queens Podcast.

На церемонията по награждаването водещите благодариха на всички гласували и споделиха, че са радостни, че могат да дадат гласност на ромската общност.

Грозденка Владова, ко-водеща на Gypsy Queens, допълни:

„Промяната започва тогава, когато имаме смелост да бъдем истински и да дадем глас на онова, което дълго е премълчавано. За мен това означава да не се страхуваме и срамуваме да покажем кои сме, откъде идваме и в какво вярваме. В подкаста ни всеки разговор е шанс да разрушим бариери, да дадем лице на теми, които често остават скрити и да вдъхнем увереност на хора, които никога не са имали възможност да бъдат чути. Когато говорим открито, ние не само променяме представите за нашата общност, но и създаваме пространство, в което всяко момиче и всяко момче могат да повярват, че и техният глас има ценност и сила.“