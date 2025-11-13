Николай Овчаров представи първото голямо българско изследване върху цивилизациите на ацтеки, маи и инки

Снощи при огромен интерес бе представено мащабното изследване на проф. Николай Овчаров „Великите древни цивилизации на Америка“, публикувано от Издателство „Сиела“. На бляскавото събитие в столичния хотел Хаят Риджънси присъстваха Президентът на Р България за периода 2002-2012 г. Георги Първанов, бившият служебен министър-председател проф. Огнян Герджиков, писателят Захари Карабашлиев, видният археолог акад. Васил Николов и много други известни личности. Книгата бе представена от председателя на Експлорърс клуб България и декан на Геолого-географския факултет проф. Климент Найденов и прочутия български пътешественик Симеон Идакиев, водещ на култовото телевизионно предаване „Атлас“.

Сред първите, които взеха автограф от Николай Овчаров, бе Президентът на Р България за периода 2002-2012 г. Георги ПървановСред първите, които взеха автограф от Николай Овчаров, бе Президентът на Р България за периода 2002-2012 г. Георги Първанов

На пръв поглед това е поредният пътепис, отразяващ странстванията на известния археолог по света – в случая в Мексико, Гватемала, Хондурас, Перу и Боливия. Внимателното вглеждане в обемистия труд, включващ повече от 300 страници текст и над 100 илюстрации, показва, че книгата е много повече от разказ за пътуванията из страните на Централна и Южна Америка. В нея задълбочено се изследват древните общества, като се привличат слабо известни за широката общественост данни от археологическите проучвания и от разчетените през последните години надписи. В този смисъл може да се каже, че „Великите древни цивилизации на Америка“ е първото сериозно българско изследване върху високо развитите индиански култури в Новия свят.

Много любопитен е подходът на Николай Овчаров, който в разказа си ни пренася по всички точки на земното кълбо. Повествованието започва от пътешествията на автора в руския Далечен изток и полуостров Камчатка, където той се среща с племето на ителмените, генотипът на чиито представители е идентичен с този на американските индианци. Вече е доказано, че преди 10-12 000 години племена от Азия преминават в Америка по сухопътния мост, съществувал тогава между двата континента на мястото на Беринговия пролив. Така започва заселването на Новия свят, където преди това не са живеели човешки същества.

Именно от руския Далечен Изток тръгва интересът на автора към културите на индианците, което го подтиква да предприеме няколко големи експедиции. Така Николай Овчаров проучва на място цивилизациите на олмеки, толтеки, ацтеки и маи в Централна, и на инките и другите забележителни култури в Южна Америка. Ето защо книгата е изградена в две части, посветени на двата етапа от проучванията. В тях научаваме както за монументалните пирамиди на ацтеки и маи в Теночтитлан, Паленке и Чичен Ица, така и за изградените на невероятна надморска височина каменни градове на инките като Мачу Пикчу и столицата на империята Куско. Срещаме се с техните уникални съкровища, събудили алчността на испанските конкистадори. Запознаваме се с историята на отдавна изчезнали царства, разкрита ни от прочетените наскоро надписи на маите.

Всички тези данни се поднасят на фона на увлекателното пътешествие сред димящи вулкани и влажни тропически джунгли, в които подскачат игриви маймуни и ехти ревът на ягуари и пуми. Заедно с автора се изкачваме на почти 5000 м надморска височина в Андите, където пасат стада от викуни, лами и алпаки, а в небето се реят величествените кондори. Достигаме до бреговете на Атлантическия и Тихия океан, по които лениво лежат морски лъвове и подскачат пъргави пингвини.

Изданието на книгата нямаше да е възможно без съдействието и финансовата подкрепа на Експлорърс Клуб България. Тази организация вече година и половина развива изключителна дейност, а нейните представители пътешестват по целия свят. Проф. Николай Овчаров е един от най-активните членове на Експлорърс Клуб БГ, а представената книга е пряк резултат от неговата работа в тази организация.

Представянето на книгата се случва в навечерието на поредното пътешествие на проф. Николай Овчаров, който на 15 ноември заминава към Тайнствената Етиопия в сърцето на Африка. Там той ще изследва вулкани и древни племена, като кулминация е посещението на е посещението на уникалните средновековни скални църкви в Лилибела – едно от големите постижения на християнската култура.