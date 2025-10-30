Изложба за българската народност показват на „Дондуков“ 2

Вицепрезидентът Илияна Йотова е инициатор за представянето на ценните експонати

В Деня на народните будители президентството отваря врати за посетители



Соня Диева

Администрацията на президента отваря врати за посетители по случай 1 ноември. Денят на народните будители ще започне в 10:30 часа пред сградата на президентството с церемония по издигане на националния флаг на Република България. В 12:00 ще се състои тържествената смяна на караула. След нея президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще посрещнат първите си гости на “Дондуков” 2.

Гражданите ще имат възможност да разгледат техните кабинети и Гербовата зала.

Специално за тях ще бъде представена и изложбата “Кодове на идентичност - вяра, език, народ” от Националния археологичен музей на БАН. Тя е под патронажа на Илияна Йотова и е в чест на 1160 г. от покръстването на българите и 1170 г. от създаването на първата славянска азбука - глаголицата. Нейн автор е гл. ас. д-р Мария Христова - Пенкова.

Изложбата проследява създаването на българската идентичност и народност чрез вярата и езика.

Експозицията се състои от 15 информационни табла и 4 витрини с автентични експонати. Таблата изобразяват всички букви от глаголицата и кирилицата, тяхното произношение, както и надписи и описания на основни събития от покръстването, утвърждаването на самостоятелна църква и език, освещаване на славянските книги от папа Адриан и работата на скрипториите. А сред експонатите във витрините са железни кръстове, използвани при покръстването; камък със запазен надпис от пренасянето на мощите на св. Климент; стилоси, резци, писци, 5 амулета с глаголически букви и смесено писмо на глаголица и на кирилица.

Ще бъдат представени общо 5 такива амулета, които идват от НИМ, от РИМ във Варна, Шумен и Добрич, както и от музей във Велики Преслав. За първи път и петте амулета се излагат заедно.