Като учител и треньор с молба към родителите: Спестете на децата си Хелоуин

Като родител, учител и треньор, се обръщам към всеки един от вас с едно искрено послание -

спестете на децата си празнуването на Хелоуин.

Това е чужд, езически и католически празник, изцяло обвързан с мистиката и тъмните сили. Нека не позволяваме подобни влияния да стават част от детството на нашите деца. Те не заслужават да растат, възпитавани в култура, която няма нищо общо с българската.

България има невероятно богата история и култура. Имаме празници, традиции и герои, които са ни запазили като народ през вековете.

След два дни, на 1 ноември, честваме Деня на народните будители - хората, които съхраниха българския дух, език и вяра през пет века робство.

Разкажете на децата си за тях!

Покажете им какво означава да си българин, да уважаваш корена си, да почиташ предците, а не измислени герои, вампири, вещици и духове.

А ако искате да ги облечете в костюми и да усетят магията на българските обичаи - заведете ги на Сирни Заговезни, когато кукерите гонят злото, не го празнуват.

Нека бъдем будни, а не подражатели.