Кристиян Шкварек: Не вярвайте в искреността на либералните опорки, когато защитават Хелоуин

За поредна година се наслушах на любимата опорка на градските либерали, че Хелоуин е "просто католическия Вси светии, какъв е проблемът?".

Чудесно, аз съм католик, нека направим кратък експеримент.

Като католик настоявам българските читалища, училища, детски градини и учреждения да празнуват всеки 31 юли официално празника на Св. Игнатий Лойола - основател на Йезуитския орден и основен "меч" на Ватикана по време на Контрареформацията. Аз лично съм му голям фен и това много би ме зарадвало.

Друг католически празник, който настоявам да се отбелязва в държавните учреждения в цяла България е 29 юли в чест на свети папа Урбан Втори - човекът, който започва кръстоносните походи. И на него съм голям фен, та се надявам, че в тези си искания ще получа пълна подкрепа от градската, либерална общност, която за поредна година къса ризи в свой собствен, своеобразен "кръстоносен поход" - този за Хелоуин.

Уви, нещо ми подсказва, че за другите католически празници не биха водили същата яростна битка. За да бъде даден празник обект на либерална, градска адорация, той трябва да отговаря на две условия:

1. Да не е български. Това го прави автоматично готин и интересен, а неговата защита - сигнал към общността, че си глобален човек, а не патрЕот.

2. Трябва да е празник, който фигурира в американските сит-коми и филми. Да е имало епизод с този празник в сериалите "Friends", "How i met your mother" и "The Big Bang Theory", че да може либералният милениъл да се чувства западен и модерен, когато го празнува.

Уви, другите католически празници покриват само точка първа, но не и точка втора.

Затова ако чуете утре, че някой от тях е бил празнуван в българска детска градина или читалище, няма да срещнете масовата, настървена, либерално-градска защита в тяхна чест. Даже по-скоро самите те ще бъдат гневни "какви са тия религиозни глупости в държавни институции". Самите те ще застанат на страната на кмета на Елин Пелин и на "патрЕотите" такива "ватикански църковщини" да бъдат извадени от детските градини.

Поради това и не вярвайте в искреността на либералните опорки, когато защитават Хелоуин с аргумента "това е просто католическия Вси Светии, какъв е проблемът?".

Тези хора не го защитават, защото е католически, а защото в комерсиализираната му форма е фундаментално американски и част от модерната култура на озападнените градове по света.

За да получи яростна, либерал-градска подкрепа едно нещо винаги трябва да покрива условието да бъде американизирано до дупка, комерсиализирано до гротеска, и да са го виждали по сериалите и филмите.

Само тогава неговата защита и празнуване те кара да изглеждаш пред балона ти модерен, готин и отворен, западен човек. Айде пробвай да отпразнуваш който и да било друг католически празник по българските детски градини, хеле пък някой силно традиционалистки, и виж колко бързо либерал-градската защита се изпарява.

Защото е лицемерна и конюнктурна, а нейната цел не е да налага тезата, че у нас може и трябва да се празнува всичко, а тази, че у нас обществената среда трябва да се видоизменя към максимално подобие на глобалната, градска културна матрица на големите западни центрове.

Тази матрица вече има свой собствен "религиозен календар" по подобие на всяка световна религия - Хелоуин през октомври/ноември, "Pride Month" през юни, "Денят на Земята", някое задължително Джаз фест-че през лятото и т.н.

Тези събития не се бранят яростно в името на това "всеки да си празнува, каквото иска", а защото са интегрална част от собствения, културен календар на глобалния, либерален човек.

Ще ви помоля да почнете да си го признавате и заявявате в прав текст, когато късате ризи за неща като "Хелоуин", вместо да ползвате нас, католиците и празниците ни (сред които НЕ фигурира комерсиалния карнавал с преобличане, тикви и "Хелоуин клубни партита") като параван за собствения ви, либерал-градски културен календар.