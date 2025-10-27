Кметът на Елин Пелин за забраната на Хелоуин: Никого няма да арестувам

По традиция в Елин Пелин Денят на народните будители се отбелязва тържествено – с молебен и факелно шестви

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов заяви пред bTV, че забраната за празнуване на Хелоуин в общината се отнася само за училищата и детските градини, които са под юрисдикцията на местната власт.

„Никого няма да арестувам. Това, към което се стремим, е на Деня на будителите да има факелно шествие. Смятаме, че българското самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани – това е начинът да отстояваме българщината“, каза Симеонов.

По думите му целта не е да се създават скандали или напрежение, а да се насърчава уважението към българските традиции.

„Българщината отстъпва на един масов, комерсиален и шарен празник. Ние просто искаме да обърнем фокуса към нашата култура, без арести, скандали или побоища“, допълни той.

Симеонов коментира, че в Хелоуин няма нищо поучително:

„Всеки път се говори за ‘пакост или лакомство’, това всъщност означава ‘диабет или затвор’“, пошегува се кметът.

Той разказа и лична случка с деца, които сметнали, че 1 ноември е почивен ден, „защото тогава обикалят за бонбони“.

По традиция в Елин Пелин Денят на народните будители се отбелязва тържествено – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовници.