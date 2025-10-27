Търговци отрано точат секира за „Черен петък“

Гледайте дали продажната цена е изгодна, а не купувайте само защото търговецът е обявил голямо намаление

Държавни институции обединяват усилия срещу некоректни практики

Налагат санкции на нарушителите

Некоректни търговци може да се опитат да ви заблудят или измамят по време на наближаващия “Черен петък”, предупреждават от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Затова държавните институции КЗП, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) предприемат съвместни действия, за да не бъдат подведени гражданите.

Най-добре е още сега да направите списък с нещата, които искате да купите по време на “Черния петък” и да видите какви са цените им, съветват от КЗП. Така ще може да прецените дали намаленията за “Черния петък” са реални. Не оставяйте търсенето на желаните стоки непосредствено преди да бъдат обявени намаленията. Гледайте дали продажната цена е изгодна, а не купувайте само защото търговецът е обявил голямо намаление.

Често има случаи търговци изкуствено да вдигат цените и веднага след това да обявяват намаления. А крайната цена за “Черния петък” се оказва дори по-висока от регулярната, само няколко седмици по-рано. Не се доверявайте напълно на търговци, които обявяват огромни намаления, добре е да сравните цените и при конкурентите, както и да знаете какви са били цените преди “Черния петък”.

Във връзка с предстоящите промоционални кампании “Черен петък” или кампании с удължени периоди на намаленията като “Черен уикенд”, “Черна седмица” и други подобни, които обичайно се провеждат през месец ноември, КЗК ще следи поведението на търговците, които провеждат такива промоции. КЗК ще следи за коректността на рекламните послания и дали обявените намаления са реални, за да предотврати подвеждащи практики спрямо потребители. В същото време КРС насочва вниманието си към сигурността при онлайн поръчки и доставките на пощенски пратки, като напомня на потребителите да проверяват условията за връщане, опаковката и точността на данните. Особено внимание ще бъде обърнато на промоциите на онлайн платформи за пазаруване от разстояние, обявиха от държавните институции.

От КЗК ще следят използваните рекламни послания в кампаниите и представяните намаления да са коректни и верни, да не са подвеждащи и да не влияят върху избора на потребителите по неправомерен начин, засягайки интересите на конкурентите. Ако се рекламират големи намаления (например 70 или 80 на сто и повече), те не трябва да се отнасят към незначителен брой стоки/услуги или само към най-евтините, предвид естеството и мащабите на осъществяваната от търговците дейност. Това е важно уточнение, защото честа практика е търговци да обявяват намаления до 80%, а да се оказва, че се отнасят например само за евтини ръкавици.

Търговците трябва да осигурят налични количества на промоционалните артикули, които да са адекватни на провежданата промоция и разпространяваните рекламни послания, заявяват от КЗК. Търговците трябва да могат да докажат истинността на използваните рекламни послания като например “най-ниски цени през годината”, “най-големи отстъпки или намаления”, “най-добрите оферти”, както и да внимават с начина на обявяване на намаленията (трябва ясно да са означени обичайната (стара) цена, промоционалната цена и вярно да е изписано процентното намаление).

Търговците да се въздържат от представянето като ексклузивни (само за промоцията) на допълнителни към продажбата услуги (като например безплатна доставка или определен срок за връщане на закупен продукт), ако те обичайно се представят на потребителите. В противен случай може да бъдат налагани санкции на търговците.

Едни от най-честите нарушения касаят обявяването на фалшиви/нереално високи намаления, когато цената на стоката е умишлено завишена непосредствено преди или по време на кампанията, в резултат на което посоченото по време на кампания значително намаление не е реално.

КЗК ще проверява постъпилите сигнали за недобросъвестни действия на търговци при рекламирането и провеждането на кампании “Черен петък”, като ще извършва и собствени проучвания, заявяват от Комисията. При наличието на данни за заблуждаващи и подвеждащи кампании, Комисията ще се самосезира, за да санкционира недобросъвестното поведение на търговеца, което засяга интересите на потребителите.

Комисията за регулиране на съобщенията:

Внимавайте с пощенските пратки по празниците

Пишете на търговеца, ако искате да върнете стока

Когато пратките закъсняват или са загубени е необходимо да уведомите онлайн търговеца.

Във връзка с предстоящите пазарувания по време на “Черен петък”, коледните и новогодишни празници Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) даде съвети какво трябва да знаем, когато сме получатели на пощенски пратки, съдържащи стоки, закупени от онлайн магазини:

- Уверете се, че имате конкретен адрес и работещ телефонен номер на продавача. Преди да финализирате поръчката се запознайте с условията за връщане на закупени стоки;

- Изискайте от търговеца пратката да бъде изпратена в подходяща опаковка, гарантираща запазване на целостта на поръчаните стоки;

- Когато пратките закъсняват, загубени са или поради друга причина не ги получавате е необходимо да уведомите за тези обстоятелства онлайн търговеца - подател на пратките. Пощенският оператор, приел да извърши доставките се явява трета страна в тези случаи, тъй като съществуващите договорни отношения по приемането, пренасянето и доставянето на пратките са между подателя - онлайн търговеца, и получателя;

- При желание да върнете стоката, Ви препоръчваме комуникацията с онлайн търговеца да бъде писмена, защото телефоните разговори трудно могат да бъдат доказани, а е Ваше задължение да докажете, че сте информирали търговеца за желанието си да върнете стоката и да получите неговите указания как да го направите;

- Предварително се запознайте с условията за плащане, доставка, датата, на която търговецът чрез даден пощенски оператор се задължава да Ви достави стоките/пратките, както и данните за търговеца - наименованието и адреса му;

- Уверете се, че сте посочили верни данни, съдържащи адрес и телефон на получателя;

- С цел ускоряване на обработването на внасяните от вас сигнали/жалби в Комисията за регулиране на съобщенията, изисквайте от пощенските оператори становища по рекламациите, които да приложите към сигналите /жалбите;

- При подаване на сигнали/жалби имайте предвид, че неточното изпълнение на пощенската услуга не е административно нарушение, поради което отговорността за него е договорна, а не административнонаказателна, и е извън правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията;

- Правото върху пощенската пратка принадлежи на подателя до доставянето є на получателя с оглед на разпоредбата на чл.6, ал.6 от Закона за пощенските услуги.

Съвети на КЗП за предстоящия “Черен петък”:

Направете списък с нещата, които искате да купите

Проверете цените още сега

Избягвайте да пазарувате от съмнителни сайтове, съветват от КЗП.

Във връзка с наближаването на “Черен петък” от Комисията за защита на потребителите (КЗП) препоръчват да бъдете внимателни, за да се възползвате максимално от неговите преимущества и да избегнете потенциални проблеми. За потребителите “Черен петък” е добра възможност за изгодни покупки. Не забравяйте обаче, че това е добра възможност и за недобросъвестните търговци да се опитат да ви заблудят или измамят.

Потенциалните рискове и опасности, от които трябва да се пазите са:

- Фалшиви намаления.

- Продажбата на мострени/захабени/употребявани или дефектни стоки, които се предлагат като нови.

- Измами, включително кражба на данни за платежни инструменти, банкови сметки и други подобни.

- Продажба на нискокачествени стоки от мними търговци.

Ето съветите на КЗП, които ще ви помогнат да се предпазвате от потенциални проблеми при пазаруването по време на “Черен петък”:

1. Направете списък с нещата, които поначало са ви необходими и искате да купите още сега, тоест близо месец преди “Черен петък”, за да проследите доколко ще е изгодна намалената цена в края на ноември.

2. Проверете каква е тяхната ориентировъчна продажна цена в магазините, както и през интернет. Тези действия е хубаво да се извършат предварително, а не в деня на самите покупки, тъй като проучването за някои продукти може да отнеме време, с което няма да разполагате по време на “Черен петък”.

3. Търсете и преглеждайте по няколко различни оферти за един и същ продукт, така че да добиете някаква представа за приблизителната му средна цена и да сте сигурни, че избирате най-добрата за вас оферта.

4. При пазаруване по интернет проверявайте условията за плащане, за доставка и за връщане на продукта.

5. Гледайте дали продажната цена е изгодна, а не купувайте само защото търговецът е обявил голямо намаление.

6. Пазарувайте от официални уебсайтове и тези, с които вече имате опит. В това число - фирмени сайтове на ваши любими марки.

7. Избягвайте да пазарувате от съмнителни сайтове - такива, които не съдържат информация за търговеца - неговото име, адрес, телефон. Не се доверявайте, ако има само контактна форма за обратна връзка.

8. Избягвайте сайтове, които не са добре защитени (адресът започва с “http”, вместо с “https”).

9. Ако пазарувате от сайт, от който до момента не сте пазарували, препоръчително е да ползвате опция за наложен платеж.

10. Бъдете внимателни при пазаруване от търговци от държави извън Европейския съюз, тъй като може да не се прилага европейското законодателство за защита на потребителите.

При съмнения за нередности, не се колебайте да подадете сигнал до Комисията за защита на потребителите.