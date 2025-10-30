Приятели,

Днес загубих час половина в желанието да си спестя време. За да не чакам пред препълнените кабинети на държавните болници, където имам достатъчно приятели и познати, реших да отида в частно лечебно заведение.

Макар това заведение Х.К., да не работи със здравната каса бях готов да платя, именно за да си спестя чакането. Оказа се, че в лечебното заведение, така шумно рекламирано, организацията на работата е както при всички останали. При записан час от преди седмица, Изрично написано в сайта им, че при пропуснат час заплащам цена, при телефонно обаждане за потвърждение от персонала им, загубих час и половина. Даже не намериха сили поне да се извинят.

Е, това ми е урок, че с пари и без такива, манталитетът е един и същ.

Изписах инициалите на заведението, че да не му направя и аз реклама.