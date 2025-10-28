Деца раждат деца и ги изоставят

Често родилките не знаят български и бабите превеждат

Над 33 хил. момичета под 18 години са родили дете през последните 10 години

Безобразие, няма място в 21-ви век, заяви министър Гуцанов

За 10 години 33 159 деца са родени от деца, само през миналата година 2837 деца са родени от деца. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който даде старт на кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) срещу ранните бракове. Много са случаите, при които веднага след като деца родят, изоставят децата си.

“От една страна, твърдим, че живеем в модерно общество. От друга - 14-годишни раждат. Това явление няма място в едно модерно общество”, заяви министър Гуцанов.

В почти всички такива случаи става въпрос за родилки от ромската общност. Семейният кодекс беше променен и вече е забранено сключването на брак от хора под 18-годишна възраст. Но не е забранено съжителството. Деца на 14 години раждат. “Как тези деца ще възпитават децата си да ходят на училище, когато самите те не са го посещавали? Как ще издържат семейството и детето си, когато самите те са деца и не са ходили на работа нито един ден”, риторично попита социалният министър.

В Пазарджик има случаи, при които родилките са малолетни и не знаят български. Затова лекарите няма как да им обяснят как да се пазят от забременяване. Бабите превеждат на родилките. В един от случаите докато дете ражда, бабата е бременна. След като бабата е родила още в детска възраст, смята че това е нормално и за нейните деца.

Гуцанов обвърза детските раждания със случаите на насилие и даде пример с два актуални инцидента - трагичното убийство на непълнолетен в столичен търговски център и случая от Бургас, където млад мъж уби майка си, леля си и сестра си. “Виждате историята от убийството в мола. Това дете никога не е срещало родителска подкрепа. Убийството в Бургас - виждаме в каква бедност са живели. Ранното раждане обрича на бедност, липса на достъп до образование, здравеопазване и рискът от насилие нараства драстично. Има, разбира се, изключения, но те са малко”, каза Гуцанов. Той призова за общи действия на държавата, защото няма как една институция да се справи сама.

“Най-важното е достъпът до образование и здравеопазване. Ако няма образование, няма как да очакваме тези деца да имат друг начин на мислене. Как ще разберат, че ранното раждане не е културна традиция. Каква културна традиция е да раждаш на 14-15 години. Нека положим всички усилия да не намира място това явление в съвременна България”, допълни Гуцанов. Да раждат на 13-14 години не е културна традиция, това е безобразие и няма място с 21-ви век, заяви социалният министър.

В световен мащаб 12 млн. момичета се женят всяка година преди да навършат 18 години, обяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България. Това са 12 млн. деца с опропастено бъдеще, допълни тя.

Има няколко града в България, в които има най-много случаи на раждания на деца от деца. Сред тях са Пазарджик, Сливен, Бургас и Стара Загора. ДАЗД ще проведе срещи в шест града, на които да разкаже за рисковете от ранните раждания.

Добрият пример

Важни са родителите

Образованието е необходимо

Лейтенант Виктория Ковачка

Лейтенант Виктория Ковачка от Българската армия, която е един от посланиците на кампанията, разказа своя опит. Тя е от благоевградското село Брежани и от семейство с шест деца. От дете е пълен отличник. “Най-важен е примерът в семейството. Ние от малки знаехме, че цигарата е нещо лошо. Че от училище не се отсъства”, разказа тя. Родителите ни научиха, че ако не ходим на училище сме половин човек, разказа Виктория Ковачка. Тя обясни, че сега тези шест деца вече са пораснали, всеки взима сам решенията си, но правят разумни избори, защото никой не иска да съсипе живота си.

Хората по-рядко сключват граждански брак

Родените бебета намаляват

В Сливат раждат най-млади

Намалява броят на ражданите бебета в страната.

В страната са родени общо 53 428 деца през миналата година, показват данни на НСИ. В сравнение с предходната година родените деца намаляват с 3769, или с 6,6%. Родените момчета (27 377) са с 1326 повече от момичета (26 051), или на 1000 родени момчета се падат 952 момичета. В градовете и селата бебетата са съответно 39 483 и 13 945.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12,5‰ (12,5 деца на 1000 души от населението), и Ямбол - 10‰, най-ниска в областите Смолян - 5,2‰, и Перник - 61‰.

Броят на жените във фертилна възраст (15-49 години) оказва влияние върху равнището на раждаемост и определя характера на възпроизводство на населението. Към края на миналата година броят на жените във фертилна възраст е 1,257 млн., като спрямо предходната година намалява с близо 12 хиляди. Броят на родените деца с майки под 18 години се увеличава от 2753 през 2023 г. на над 2800 през 2024 г. Родените деца от жени на възраст над 40 години намаляват от 2641 през 2023 г. на 2528 през 2024 година.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2024 г. средният брой родени деца от една жена е 1,72, показват данните на НСИ. Средната възраст на жените при раждане на първо дете през 2024 г. е 27,6 години. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 22,1 години за област Сливен до 30,9 години за столицата София.

През 2024 г. са регистрирани 20 643 юридически брака - с 1157 по-малко спрямо предходната година. Близо три четвърти от всички бракове (15 210) са сред населението в градовете. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 33,8 и 30,9 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0,4 години за мъжете и 0,5 за жените. За 83,8% от жените и 83,6% от мъжете сключеният граждански брак през 2024 г. е бил първи. Областите с най-много бракове на 1000 души от населението са София (столица) и Разград - по 3,9‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Видин - 2,4‰. Броят на разводите през 2024 г. е 8650, или с 438 по-малко спрямо предходната година. Най-голям е делът на браковете, прекратени по “взаимно съгласие” (67%), следват причините “несходство в характерите” (20,2%) и “фактическа раздяла” (11,8%). Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15,2 години.

Д-р Анна Геворгян, шеф Акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ-Пазарджик:

Най-малката беше на 12 години

Раждането протича кошмарно

От началото на годината досега 67 непълнолетни в Пазарджик са родили деца, като девет от тях са малолетни, тоест са под 14-годишни, каза д-р Анна Геворгян, шеф Акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ-Пазарджик. Девет от непълнолетните майки са изоставили децата си, както и три от малолетните майки.

На фона на около 600 раждания на година в МБАЛ-Пазарджик, 10% да са от непълнолетни майки е доста сериозен процент, каза д-р Анна Геворгян. От лечебното заведение имат задължението и веднага в такива случаи подават информация към Държавната агенция за закрила на детето. След това по каналния ред информацията стига до МВР и прокуратурата. Но дали има осъден баща не е ясно. Защото в много от случаите бащата е пълнолетен.

Тази година процентът на изоставените деца в Пазарджик е по-малък от предходните. Децата-родилки са предимно от ромските махали на града. Най-малката родилка е била на 12 години. Докато тя е раждала, майка є (бабата на бебето) е била на 25 години и е била бременна с петото си дете.

При раждането на дете от дете рисковете са по-големи както за бебето, така и за майката, обясни д-р Анна Геворгян. Причината е, че майката има още да расте, за да стигне зрялост. В повечето случаи, като дойде такова бременно момиче ни е необходим преводач, защото не знае български, каза д-р Анна Геворгян. А майката на родилката казва: докторке, знаете, че при нас е така, ние се женим малки. Разбира се, те не са женени, на 12-14 години няма как да сключат граждански брак, допълни д-р Анна Геворгян. Има случаи млади момичета да раждат четвърто дете от трети мъж.

Необходимо е документите за раждането да са подписани от майката или бащата на родилката, ако тя е непълнолетна. Но има случаи, при които жена идва и казва, че е свекървата. Но на какво основание тя е свекърва, при положение че родилката няма сключен граждански брак. Има проблеми и при лечението. Например викат кардиолог, но родилката е на 12 години и кардиологът казва, че е необходимо да бъде прегледана от педиатър. Най-големият проблем е, че те са деца, не са осъзнати, че ще стават майки. Раждането протича кошмарно, защото дете реагира по различен начин от една зряла жена, която знае, че става майка, обясни д-р Геворгян. Ако има по-трудна бременност, има случаи децата да напускат самоволно болницата. Ситуацията става неконтролируема. Например родилката вдига кръвно, слагат я на система, но тя сама решава, че трябва да си увеличи капката, бяга през терасата. Трябва да помогнем да бъда образовани тези деца, каза д-р Анна Геворгян.

Д-р Димитър Бакалов, зам.-началник на Спешно отделение на МБАЛ-Пазарджик:

Баща няма, защото няма сключен брак

Объркано е като индийски сериал

Няма как да образоваш някой, който не ходи на училище, каза д-р Димитър Бакалов, зам.-началник на Спешно отделение на МБАЛ-Пазарджик. В някои от случаите родилките са ходили на училище до втори клас. Понякога не знаят български, а бабите превеждат.

Повечето пъти, при които в болницата идват непълнолетни родилки, те не са посещавали консултации. Когато едно дете роди дете и то се разболее по някаква причина, то трябва да бъде прието в детско отделение, но и майката е дете. Баща няма, защото няма сключен граждански брак, а бабата се грижи и за майката и за внучката, объркано е като индийски сериал, а има случаи бабата да е бременна и носи лелята на роденото внуче, каза д-р Димитър Бакалов.

Вместо да помагаме на тези деца, да ги образоваме, за да не правят повече така, става обратното. Като не взимаме отношение, когато това се случи, те помежду си говорят и това става като традиция, допълни д-р Димитър Бакалов.