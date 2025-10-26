Графити фестивалът „Мостът“ преобрази пространството при подлеза на „Западен парк“

Васил Терзиев: Изкуството има силата да променя средата и нагласите на хората

Подлезът на метростанция „Западен парк“ в ж.к. Люлин се превърна в мащабна галерия на открито с четвъртото издание на графити фестивала „МОСТЪ“, организиран от колектив 0511 с подкрепата на Столична община, район Люлин и Метрополитен ЕАД.

В рамките на три дни – от 24 до 26 октомври – едни от най-добрите графити артисти в България преобразиха пространството около подлеза, превръщайки го в цветна и вдъхновяваща среда, а темата, която развиха, бе връзката между природата и технологиите.

Фестивалът включи състезание за най-добра скица, отворена графити работилница за деца и възрастни, както и възможност посетителите сами да създадат свое арт послание върху тениска. За доброто настроение се погрижиха DJ-и, които поддържаха фестивалната атмосфера през уикенда.

„Дълго време София се примиряваше с апатията и занемарените места, които ни казват: „Тук никой не го е грижа. Започнахме промяната, за да дадем на града друг глас. Глас и облик на уважение, талант и визия. Защото вярваме, че изкуството е най-силния контрапункт на вандализма, а талантът не е привилегия само на центъра“, каза кметът на София Васил Терзиев. Според него столичани пазят облагородените пространства. „Доказваме, че Люлин заслужава качествена градска среда, дух и култура. Градът не е за онези, които познават правилните хора – той е за всички“, добави Терзиев.

През последните две години в София са реализирани редица мащабни стрийт арт проекти – стенописите при болница ИСУЛ, подлезите на „Ботевградско шосе“, Южен парк, бул. „Владимир Вазов“, както и новите творби в Студентски град, сред които „Упование“ на Венцислав Йосифов – Jermain, „Прозорец на знанието“ на Светлозар Янков – Све и „Между страниците“ на Венета Маринова.

Събития като феситвала „МОСТЪ“ продължават мисията на Столична община да превръща София в град на изкуството, креативността и споделените пространства.