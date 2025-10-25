Браво, Борисов! Браво, Пеевски!

- А защо да не приложим бръснача на Окам и да не допуснем, че просто двама мъже с реална власт са направили каквото трябва?

Останаха разочаровани всички, които се поблазниха да гледат на махленската случка в Пазарджик като на всемирен потоп

В сряда Борисов и Пеевски се разбраха да помогнат с каквото могат (а те и двамата могат), тъй щото правителството да си изкара мандата. Веднага заваляха анализи, извиха се писъци против mafiqta, държаха се речи (включително и от парламентарната трибуна), заканително се размахваха пръсти, вдигаха се свити юмруци, караха клетия Изкуствен интелект да рисува нескопосани мемета с тикви и прасета, после гордо ги публикуваха в социалните медии и прочее.

А защо да не приложим бръснача на Окам и да не допуснем, че просто двама мъже с реална власт са направили каквото трябва? Направили са каквото трябва, защото искат и защото могат. Защото не бързат - тяхното не се губи - и защото в момента така е добре за всички?

Само не знам какво ще правят умните и красиви анализатори, когато Борисов и Пеевски се изправят един срещу друг, което някой ден неминуемо ще стане. Умните и красиви анализатори не са способни кротко да наблюдават нещата отстрани. Инстинктивно се чувстват длъжни във всяка ситуация да вземат страна, да кажат: “този е добрият, а пък онзи е злият”. Когато се сблъскат Борисов и Пеевски, кой ще е добрият? Кого ще славословят и в чия подкрепа ще излизат на протести - на Борисов или на Пеевски, - при положение че и двамата са ги плюли с гнойни храчки? Това, впрочем, е интересен въпрос и вие с право можете да ме попитате: ами ти, бай Иване, ти за кого ще викаш, когато се скарат Борисов и Пеевски. Ще ви се, ама няма сега. Ще ви кажа, когато му дойде времето.

Накратко, в сряда Борисов и Пеевски са се разбрали за пълен мандат на управлението. Пеевски не иска министерства в този кабинет, нито ръководни позиции в парламентарните комисии, за да не се променя нищо в настоящата форма на подкрепа. Целта е “да се осигури стабилност и последователност”, се казва в изявлението след срещата. На практика това слага край на политическата криза, ако такава изобщо е съществувала.

И останаха разочаровани всички, които се поблазниха да гледат на махленската случка в Пазарджик като на всемирен потоп. Не закъсняха и горестните реакции. Доколкото разбирам, Пеевски е обещал подкрепа за кабинета, без да иска нищо конкретно в замяна на този етап. И изглежда на някои хора им е трудно да проумеят това.

Божидар Божанов: България е в системна политическа криза, защото реалният център на вземане на решения е изнесен извън конституционните институции.

- Щом кризата е “системна”, то в криза е цялата “система” и това включва и другите управления, включително и това на ПП. И то си е точно така. Кирчо да не би “реален център на властта” да беше?

Радостин Василев: За всички вече е ясно, че Бойко Борисов е унищожен. Неговата дума няма значение нито за “Има такъв народ”, нито за БСП.

- Да замълчим благоговейно пред този анализ!

Председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов обяви, че партията му подготвя законодателни промени, с които да се забрани на санкционирани по глобалния закон “Магнитски” да заемат каквито и да било висши държавни или партийни позиции в България.

- Кога Костя Копейкин™ стана толкова привързан към американското законодателство? За него всеки враг на САЩ и ЕС не е ли приятел? Че той така утре и на санкционирания Путин ръка може да вдигне! Пък и няма ли да е по-добре да се приемат законодателни промени, според които да не заемат “каквито и да било висши държавни или партийни позиции в България” хора, които не са членове, симпатизанти и гласоподаватели на “Възраждане”?

Ивайло Мирчев: Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота. Докато “Титаник” потъва, капитаните не смеят да преподреждат дивана.

- Типичният за най-красивите, най-умните, най-образованите и най-възпитаните език. Всъщност по произход, в сравнение с надменния и високопарен Мирчев, Борисов направо е патриций.

А пък Миролюба Бенатова заедно с БОЕЦ и Демерджиев в четвъртък - един ден след срещата между Борисов и Пеевски - обяви, че зад знаковите убийства у нас стоят именно Борисов и Пеевски, заедно и поотделно.

- Тези хора винаги са готови с подходящата тема в подходящия момент! Очаквам българската разследваща (пък и всякаква друга) журналистика скоро да извади на светло и връзката на Борисов и Пеевски с наводненията, земетресенията и странния дрейф на континентите.

Като направим уговорката, че аз от известно време не гласувам за никого по ред причини, простиращи се от това, че краката ми не са добре, а пък секцията ни е на последния етаж в кварталното училище, та чак дотам, че в политическите платформи и най-вече в идеологията на всички партии откривам неща, с които не мога да се съглася и не мога да дам власт на носителите им, като направим тази уговорка (за да не ме обвинявате, че агитирам за някого), нека видим кой кой е в настоящия наш политически момент (или как ми изглеждат на мен, като на един все по-отдалечаващ се наблюдател, играчите):

Борисов го познавам лично и го харесвам. Ако някой казва, че Борисов е прост и глупав, самият той не е твърде интелигентен. Най-големият грях на Борисов е тщеславието, но пък то го кара да се стреми към титанични движения. Най-големият му плюс е, че е набожен и богобоязлив. А по принцип такива хора имат по-адекватна визия за властта в сравнение с останалите.

Пеевски не го познавам и нищо не мога да кажа, но човек, постигнал неговите резултати, поне има акъл и характер. Истина е, че съм чувал кофти неща за него от хора, които го познават, и това ме изпълва с известна тревога при мисълта, че може да вземе властта и да назначава министри и шефове на служби и агенции от тефтерчето с познатите си.

Забелязвате, че наричам ГЕРБ и ДПС-НОВО НАЧАЛО с имената на лидерите им, при все че това не са типични лидерски партии, но двете личности, не без яростното участие на медиите, са станали толкова ярки, че олицетворяват всичко зад себе си.

Коалицията ППДБ, където ДБ от своя страна също е коалиция, е един сравнително нестабилен политически субект, защото тежестта на партньорите вътре в нея е неравномерна и генерира потенциално напрежение. Така или иначе, такъв субект има своето място, защото има и съвсем реална електорална база - това са всички прогресисти (така наричат левите либерали), които за жалост генетично носят много черти на болшевиките в Русия и на хунвейбините в Китай по време на Културната революция (Нали помните “Кампанията срещу четирите напасти” на Мао Дзъдун - плъхове, мухи, комари и врабчета, - в която врабчетата са обявени за “врагове на народа”, защото кълвели зърното; когато комунистите избили врабчетата, зърното било до шушка изядено от скакалците, с които иначе врабчетата се хранели. Това води до масов глад през 1959-1961. Прощавайте за отклонението). Та, хунвейбини винаги е имало под едно или друго име и е нормално да си имат политическо представителство.

Друг значим политически играч са т. нар. “патрЕоти” - популисти и евроскептици, проводници на руска политика за влияние, - сред които в настоящия исторически момент най-ярко блести “Възраждане”, но преди това се блестели други и други ще блестят, когато “Възраждане” на свой ред залезе.

Парадоксално е, че класическите комунисти в напъна си за оцеляване в момента възприемат консервативни и християнски ценности. Но трябва да мине още време, преди да им повярваме.

И нека повторим, за да няма неясноти. Когато казваме кой е най-добре да управлява, правим го от гледна точка на това, че целта е народът да живее в материално доволство, безметежие, законности и сигурност. Тоест - интересува ни животът тук и сега. Ако обаче целта е хората да се увенчаят с венци на светци, тогава работата става съвсем друга. Тъпо е да сме в Европейския съюз такъв, какъвто е сега, но от гледна точка на материалното безметежие няма по-добър вариант. Иначе, да - най-добре е една абсолютна монархия с интелигентен, културен и богобоязлив монарх, ама на...

Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.