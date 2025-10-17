Красен Кралев разтвори „Пейзаж отвъд пейзажа“

След поредица от изяви на професионални художници в Музей-галерия „Анел“ дойде ред и на таланта на Красен Кралев. Изложбата, озаглавена „Пейзаж отвъд пейзажа“ – седма поред за Кралев, беше открита на 15 октомври 2025 г. под аплодисментите на повече от 200 ценители на живописта, сред които бяха десетки бивши и настоящи народни представители, министри, шефове на агенции, учени, колекционери, журналисти и творци.

До 10 ноември 2025 г. залите на галерията ще бъдат огрявани от богатия колорит, природната енергия и емоционалната струя в носталтично-поетичните фрески на художника.

Гостите бяха посрещани лично от собственика Ангел Симеонов – поет и меценат на изкуствата, който откри вернисажа с думите: „Красен Кралев е изключително интересна личност – бивш спортен министър и настоящ депутат, който е готов да замени депутатската банка с палитрата на художник. За краткото си присъствие на художествената сцена той успя да придобие значимо артистично присъствие“.

Изкуството на Красен Кралев беше представено от Пламена Димитрова-Рачев – куратор на експозицията: „Двамата с Красен сме от Варна, израсли сме на брега на морето, където се срещат земя, вода и въздух – трите стихии, владеещи света. Красен Кралев гледа отвъд стихиите и ги пренася на платното. От 2017 г. досега той представи творбите си в София, Пловдив и Варна – навсякъде получи възхитата на публиката. Той притежава талант, който е видим в експресията и светлината, излъчващи се от неговите произведения. Текстурата е изработена графично и върху нея са положени цветове – така се получава усещането за витраж. Неговата живопис е пътуване през видимото и невидимото, през природата и подсъзнанието, през личната история и колективната памет. Пейзажът не е просто гледка, а пулсиращо тяло – море, дървета, селища и човешки фигури оживяват в ритъма на цвета“.

Специално на вестник „Труд нюз“ Вежди Рашидов сподели: „Всеки художник има своя път. Към края го наричаме „съдба“. Красен тръгна с любопитството на човек, който иска да влезе в цвета. И вече е вътре, а крачките му са много-много големи. Изключително харесвам стила му. Да живееш с цвета е едно, а да го следваш е друго. Той не следва цвета, той води, дишайки в него. Щастлив съм, че първата му изложба беше в моята галерия. Много хора тръгнаха силно в професионален план, но останаха в началото. Малко творци успяха да изживеят докрай своя път – дълъг, сложен, противоречив, отвратителен понякога. Много искам да поживея още, за да видя как ще върви Красен нататък...“.

Художникът е познат със своята експресивна живопис. Сега зрителят ще види творби от различни цикли – от морски и горски видения до митологични и въображаеми пейзажи. Включени са произведения от последните години, обединени в цикли като „Морски брегове“, „Танцуващи дървета“, „Средиземноморие“ и „Преродени музи“. Всеки от тях разкрива различно измерение на вътрешната експресия на автора – от динамичните морски видения до абстрактните пейзажи на въображението.

Пределно развълнуван, Красен Кралев сподели: „Мен ме вдъхновяват цветовете, а не формите. Най-голямото откровение се получава в изобразителното изкуство. Там няма как да лъжеш, там си ти такъв, какъвто си... Ще се радвам, ако тези платна станат част от вашия живот“.

От името на Съюза на колекционерите говори проф. дфн Валери Стефанов: „Красен е колекционер и художник. Това е най-добрата негова изложба – синтез на различните подходи и стилове, които той е опитвал. Забелязвам две важни неща – следване на традицията и цветова експресия. Картината е окото, което художникът отваря към нас. Ако това око ни накара да отворим своето око и да се погледнем, значи художникът е успял“.

От името на Жени ГЕРБ кошница с цветя поднесе Екатерина Йорданова – председател на организацията: „Уважаеми г-н Кралев, за нас е изключителна чест да Ви поздравим за това, което правите. Ние – дамите на ГЕРБ – считаме, че всички негативи в обществото могат да се преодолеят чрез изкуство и спорт. Тук сме, за да Ви подкрепим и да Ви благодарим!“

Чрез тази изложба името на Красен Кралев се вписва в поредицата от значими имена, чието изкуство изгря през последните години в Музей-галерия „Анел“: Георги Чапкънов, Димитър Казаков-Неров, Атанас Яранов, Явор Цанев, Вълчан Петров, Кирил Божков, Николай Янакиев, Иван Белчев, Владимир Пенев, Анатолий Станкулов, Цанко Цанков, Станислав Божанков, Калин Балев и др.

На присъстващите беше подарен луксозен каталог, включващ всичките 70 творби, които са изложени в Музей-галерия „Анел“.