Бродуейският мюзикъл „Звукът на музиката“ с премиера в Софийската опера

Софийската опера представя на 31 октомври и 1 ноември българската премиера на прочутия бродуейски мюзикъл “Звукът на музиката”. Прелестна приказка, която не оставя никого равнодушен, която носи настроение и ще се превърне в истински семеен празник.

“Звукът на музиката” е един от най-награждаваните мюзикъли, разказващ увлекателната история на певците от семейство Трап.

Любимката на публиката Весела Делчева ще бъде Мария, която ще накара децата на капитана фон Трап да запеят, а малките палавница са от ДВТФ “Таласъмче” на Димитър Костанцалиев. Делчева има солидна творческа биография и публиката я обиква от редица хитови продукции като “Фантомът на операта”, “Булевардът на залеза”, “Любов и смърт в Мулен Руж”, “Коса”, “Магьосникът от Оз”, “Аладин”, “Шрек”, Мamma Mia!, “Клетниците” и още много други.

За ролята на самия капитан фон Трап е ангажиран Александър Георгиев. Монахини, игуменка, баронеси, барон, адмирал, пощальон и други персонажи от времето преди втората световна война са сред действащите лица. Александрина Стоянова-Андреева, Силвана Пръвчева, Диана Димитрова, Рада Тотева, Николай Павлов, Николай Войнов, Антон Радев, Пламен Гранжан са в главните роли. Хореографията е на Риолина Топалова.

Пресъздаденият от творческото вдъхновение на Ричард Роджърс и Оскар Хамърстайн II семеен разказ се подготвя от световен екип.

След успеха на мюзикъла “Щрек”, режисьор на “Звукът на музиката” е отново Уест Хайлър. Диригентът е Игор Богданов. Сценографското решение е на Джереми Барнет, а костюмите на Уитни Локър. И за тази постановка художественото осветление е на Зак Блейн.

Световната премиера на “Звукът на музиката” е през 1959 г. За три години са играни 1443 представления. Има девет номинации за наградите “Тони”, от които печели пет в следните категории - вай-добър мюзикъл, най-добра актриса, най-добра актриса в поддържаща роля, най-добър сценограф и най-добър диригент и музикален директор. Същата 1960 г. печели и “Грами” за най-добър звукозаписен албум в категория мюзикъл.

Първата продукция на Уест Енд, Лондон е през 1961 г. Филмовата адаптация от 1965 г. с участието на Джули Андрюс и Кристофър Плъмър печели пет награди “Оскар”, включително за най-добър филм и най-добър режисьор.

Последната работа на творческия тандем Роджърс - Хамърстайн е вдъхновена от истинската история описана от Мария фон Трап в книгата “Историята на певците от фамилията Трап”, която още през 1956 г. е пресъздадена в западногермански филм.

Песните от мюзикъла са всепризнати хитове. Сред тях безспорно най-популярни са “До-Ре-Ми”, “Еделвайс”, заглавната песен “Звукът на музиката” (“The Sound of Music”), “Моите любими неща” (“My Favorite Things”) и “Изкачи се на всеки връх” (“Climb Ev'ry Mountain”).

В Софийската опера мюзикълът се изпълнява на български език със субтитри на английски.