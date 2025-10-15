“Частна прожекция” от Боил Банов откри сезона в “Армията”

Премиера на нова постановка с Георги Къркеланов и Стефка Янорова

“Докато смъртта ме раздели” представят в “199” на 18 октомври

Премиерата на новата постановка “Частна прожекция” от Реми де Вос постави началото на есенния сезон в театър “Българска армия” снощи. В главните роли са три от популярните лица на театъра - Георги Къркеланов, Гергана Плетньова и Стефка Янорова. Режисьор на “Частна прожекция” е Боил Банов, негова е музикалната и видео среда. Сценографията и костюмите са на Юлиана Войкова-Найман, а преводът е на Светлана Панчева.

Изгубили сте щастието? Всичко около вас ви се струва мрачно и еднообразно? Писнало ви е да водите нелепи разговори? Ето го и решението на всичките ви проблеми - телевизорът. На една ръка разстояние. Само с едно щракване на бутона и животът ви ще се промени, безгрижието ще цари, а щастието ви е в кърпа вързано. Само сега, на възможно най-ниската цена ще имате възможност да се настаните удобно на дивана и усмивката на лицето веднага ще грейне. “Включете се в най-абсурдната вечер, в която телевизорът става трети член на семейството, а реалността и илюзията се сблъскват със сила, от която пружините на канапето ще скърцат много дълго време”, разказват от екипа. Следващите дати, на които ще се играе новата постановка са 23 октомври, 7 ноември и 20 ноември.

На 18 октомври (събота) от 19:30 часа Театър 199 “Валентин Стойчев” ще представи втората си премиерна постановка за новия театрален сезон. “Докато смъртта ме раздели” е спектакъл по пиеса на Дъг Райт, който засяга темите за отстояването на личната свобода и оцеляването на човека в един свят на поредни безчовечни диктатури.

През фрагменти от живота на Шарлоте фон Малсдорф, живяла в Берлин по времето на Втората световна война и след това под комунистическия режим на Източен Берлин, Дъг Райт, който е и персонаж в собствената си пиеса, се опитва да нареди сложния пъзел, който представлява съдбата на противоречивата личност на Шарлоте. Следващите представления на “Докато смъртта ме раздели” са на 6 и 22 ноември 2025 г.