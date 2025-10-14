Доц. Йосиф Аврамов с нова книга - практичен наръчник за еврото

Отговори на най-честите въпроси на хората и бизнеса относно валутата

Полезна информация за пенсионерите и работещите хора

Доц, Йосиф Аврамов представи новата си книга “България и еврото” (ИК СИЕЛА). Изданието, което излезе от печат в края на месец септември е седмата книга на автора, свързана с приемането на България в еврозоната. В нея са събрани някои важни препоръки като една от тях е, че наименованието на валутата - евро, няма множествено число и се изговаря и изписва 100 евро. Често се използва в разговорния език, а понякога и в медиите - 100 евра, което е погрешно.

В книгата се предоставят отговори на често задавани въпроси, както от българските граждани, така и от представителите на малкия и средния бизнес. С написването є под формата на наръчник авторът се стреми да предостави основни познания за единната европейска валута - еврото и за прилагането є у нас. Посочени са предимствата от влизането на България в еврозоната за българската индустрия, селско стопанство и търговия, а също и за банковата ни система. Акцентът е върху прилагането на новите разпоредби в тази връзка преди всичко за българския малък и среден бизнес.

Корицата на новата книга на автора.

Отговорено е на често задавани въпроси, например е как ще се процедира с трудовите договори на заетите в индустрията, земеделието и администрацията? Тези договори не следва да бъдат преподписвани, а от 01.01.2026 г. възнаграждението ще следва да се изплаща вместо в лева в евро, като преизчислението ще се извършва по курса 1,958355. Пенсиите също от началото на следващата година ще се изплащат в евро, като пенсионерът не е необходимо да подава в НОИ молба в тази връзка. Необходимо е да се има предвид, че всички глоби следва да бъдат прегласувани от НС с оглед да се преизчислят в евро. Това изискване например следва да се приложи в Закона за движение по пътищата, където понастоящем размерът на глобите е в български лева.

Подробно са разгледани Планът за въвеждането на еврото в България, новият Закон за БНБ, Законът за въвеждане на еврото и изменението от лятото на тази година (ДВ. бр.65 от 05.08.2025 г.), измененията на досегашни наредби на БНБ и приетите три нови наредби под №46, 47 и 48 на централната банка и др. Посочени и са Регламентите на ЕК, които са основополагащи за създаването на българската нормативна уредба в тази насока. Специално място е отделено на редица базисни познания за еврото за обикновените български потребители, в т. ч. за пенсионерите.

Йосиф Аврамов е доцент по финанси и банково дело и доктор по икономика. През 2025 г. той е ангажиран с международен научен проект в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН, както е и научен ръководител на докторант в Института по математика и информатика при БАН. Той също е предприемач, консултант, трейдър, както и основател на сдружение, регистрирано в обществена полза - Консултантски център по европейски програми “Люлин”, и фондация, регистрирана в частна полза - Международен фонд “Център по приватизация и чуждестранни инвестиции в България”, както е и съпредседател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара.