Рок легенди се събират за концерт в памет на Кирил Маричков

“Фондацията”, “Сигнал” и “Тангра” отбелязват рождения му ден

Музикантът загина при нелеп инцидент миналата година

С голям концерт супер групата “Фондацията” ще отбележи Деня на българския рок - 30 октомври и рождения ден на своя вокалист Кирил Маричков, който ни напусна миналата година. На сцената зала “Асикс Арена” ще бъдат и обичаните български рок банди - “Сигнал”, Б. Т. Р. и “Тангра”.

На 30 октомври миналата година неуморният “щурец” трябваше да излезе на сцената в зала 1 на НДК заедно с колегите си от “Фондацията” по случай своята 80-годишнина. Дни по-рано обаче нелеп инцидент на сцената във Врачанско причини смъртта му. В чест на Маричков датата на рождението му бе обявена от живите членове на бандата (Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански) за Ден на българския рок.

Кирил Маричков падна от сцената във врачанското село Селановци.

“Един концерт, в който няма да има подгряващи и хедлайнери, защото всички заедно ще бъдат сърцето на този празник”, казват за събитието на 30 октомври домакините от “Фондацията” и обещават вечер, изпълнена с емоция, музика и история.

“Всеки един от нас, които ще бъдем на сцената на 30 октомври, се е учил и е вдъхновен от Кирил Маричков”, споделя Дони за рок събитието. “Това е музика, която е написана честно и откровено, и която няма давност, добавя и Иван Лечев за песните на колегата им.