Грипът ни подкара, слагайте ваксините

Освен трите щама на инфлуенца, ротавируси и бокавируси разболяват децата

Най-доброто време за имунизации е през октомври и ноември



Основното усложнение при грип е бактериалната пневмония

В София, в петък е регистриран първия случай на грип - болно е три годишно дете от столицата, съобщи пред “Труд news” шефът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова. Три щама грип постепенно ще ни разболяват до февруари.

Завеждащият Националната референтна лаборатория “Грип и ОРЗ” проф. Нели Корсун каза, че трите щама са познатите ни “Виктория” (тип А) и “Австрия” (тип В), а новият е “Хърватия” (тип А).

През последните години пикът на грипа е през януари, коментира проф. Корсун. Тя каза, че за есенния сезон е характерно изобилие от вируси, които ни атакуват. “Със застудяване на времето започва циркулация на негрипни вируси, включително и на SARS-CoV-2, който също е с повишена циркулация”, каза още проф. Корсун. Тя бе категорична, че октомври и ноември месец са доброто време за противогрипна ваксина. “Добре е да се направят ваксините така, че да има две-три седмици за формиране на имунитет”, припомни проф. Корсун.

Повишената циркулация на негрипни вируси обясни пред “Труд news” и главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. “Това, което се случва, е характерно за сезона - като се започне от октомври, до декември минават вълни на различни респираторни заболявания”.

Той подчерта, че вирусната вълна, която започна в началото на учебната година, е била COVID. В момента заболяемостта е доста висока и се усеща най-вече пред кабинетите на общопрактикуващите лекари и в детските отделения. Има малчугани и с бронхити, пневмонии, но няма нищо общо с този COVID от пандемията, подчерта главният държавен здравен инспектор.

Той прогнозира, че коронавирусът и респираторните вируси през декември ще бъдат изместени от грипните щамове, но все още не можело да се прогнозира кой ще е водещ - “Виктория” или “Хърватия”, което няма особено значение за пациента.

Очакваме в 90% от случаите към края на януари да са грипни. Обичайно е в този период да говорим за редовната сезонна грипна епидемия.

Вече бяха доставени първите дози ваксини от две фирми, но при личните лекари те свършиха изключително бързо. В петък по аптеките бе пусната нова “порция” ваксини като цената на тривалентната “Ваксигрип” е 27 лв., а на четиривалентната “Инфлувак тетра” е 22 лв.

Очаква се до края на октомври личните лекари да получат ваксини за безплатната имунизация на хора над 65 год. “Имаме достатъчно време от два и половина месеца да се подготвим, имунизираме и да посрещнем епидемията защитени”, подчерта доц. Кунчев.

Общопрактикуващи лекари обясниха, че грипните вируси могат да предизвикат сериозни усложнения във всички възрастови групи, включително и при напълно здрави хора. При хората над 65 г. процентът на тежките случаи и смъртността са най-високи.

Основното усложнение при грип е бактериалната пневмония. Първичната вирусна пневмония, т. е. пневмонията, причинена от грипния вирус, е по-рядко срещана, но води до висока смъртност.

Сред другите усложнения на грипа са: отит, синуит, миокардит, енцефалит и менингит, обостряне и влошаване на хронични заболявания като конгестивна сърдечна недостатъчност, хронична обструктивна белодробна болест, астма и захарен диабет.

Вирусните инфекции на горните дихателни пътища, включително грипът, са фактор благоприятстващ възникването на пневмококови инфекции. Възможно е при едно и също лице едновременно да бъдат регистрирани и грип, и пневмококова инфекция.

Проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, пред “Труд news”:

Грипът тази година подрани

Грипът вече е тук, тази година подрани. Първият случай бе регистриран в петък, на 10 октомври. Пробата е на тригодишно дете от София. Това е официално, а неофициално чувам от познати, които за болни правят бърз антигенен тест и той се оказва положителен за грип. Миналата година първият случай е бил на 25 октомври, а предходната - 2023 г. беше през ноември.

Очакват се три щама, които всяка година ги има - два от Тип А и един от Тип В. Имаше и още един от Тип В, който изчезна и вече близо пет години го няма. Това е и причината повечето ваксини тази година да са тривалентни.

Освен грип има и остри респираторни заболявания, при нас главно риновируси и бокавируси - това са две групи вируси, които причиняват възпаление на горните дихателни пътища - на носа, на синусите, на фаринкса, на ларинкса и те са по-чести при децата.

Най-доброто време за ваксини е до края на ноември. Очаква се ваксините да дойдат до края на октомври. Количествата идват поетапно.

Най-много болни има в детските градини

В Пиринско купуват ваксини от Гърция и Турция

Светлана Василева, Труд news, Благоевград

Основно Ковид и грип циркулират в момента в Пиринско. Най-много болни има сред децата от градините, яслите и началните училища. Родителите масово съобщават, че няма никакви ваксини в аптечната мрежа. Някои са поръчали такива от аптеки в Гърция, а други разчитат на пазара в Турция.

Засега няма критично голяма маса болни, които да налагат ограничения от РЗИ.

В Бургас

Повишен е броят на атипичните пневмонии

МАРИЯ КЕХАЙОВА

В Бургас растат случаите на грип и Ковид. Според личните лекари, грипът е повече. Боледуват най - вече учениците, които се заразяват едни други в училище. Към антибиотици се прибягва само в краен случай, основно се лекуват с Авирон рапид и други противовирусни препарати. Родителите обикновено ги спират от учебния процес и у дома ги лекуват с тези препарати, плюс чайове, мед и лимон, след консултации с джипитата.

Преди два дни лекари на педиатрично отделение на УМБАЛ в Бургас алармираха за повишен брой случаи на атипични пневмонии.

Лекари съобщиха, че децата първо се лекуват у дома, но без успех, и след това постъпват в болница.

Д-р Хрипсиме Каспарян, специалист по детски болести и началник на Второ детско отделение обясни, че заболяването започва с хрема, кашлица, висока температура, затруднено дишане и болки в гърдите. Родителите дават антибиотици, пробват да излекуват децата с инхалации, но когато в продължение на седмица няма резултат, разбират, че става дума за сериозно заболяване. Тя каза, че заболяването се диагностицира трудно, защото прилича на много други инфекции, но специфичен тест може да открие причинителя. Ако се открие навреме, тогава лечението може да се провежда и у дома.

Фармацевти чакат доставки на ваксини против грип

Вируси опразват класните стаи

Ваксини търсят хора над 55 г., а по-младите разчитат на имуностимулатори, твърдят фармацевти.

ДАНИЕЛА ФАРХИ, ТРУД NEWS, ВАРНА

Много болни ученици отчитат варненските училища през последната седмица. Според лични лекари причината е, че в града върлуват различни респираторни вируси. Най-често това са рино- и аденовируси, но във всички случаи лечението изисква няколко дни престой у дома. Децата са най-засегнати, сочи и справка на РЗИ-Варна. Според нея през последната седмица регистрираните случаи на остри респираторни заболявания са 172, като в 115 от тях става дума за деца до 14 г. Не е изчезнал и COVID - за 7 дни има 16 новозаболели, но според медици заразата вече не е така страшна. Понякога болестта минава почти без температура, проблем е само по-дългият период на пълно възстановяване.

През последните две седмици РЗИ отчита по един лабораторно доказан случай на грип. Въпреки че търсене има, в повечето варненски аптеки в момента няма противогрипни ваксини. Фармацевти твърдят, че са получили малки количества “Ваксигрип”, които бързо се изчерпили. Уверили ги, че тази седмица ще има по-солидни доставки от този вид и от “Инфлувак”. Ваксините търсят хора над 55 г., по-младите разчитат на имуностимулатори и на собствения си организъм, са наблюденията на фармацевтите.