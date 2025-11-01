Волгин: Милен Русков е съизмерим със световните автори. Свободен, независим и смел

Още когато излезе "Джобна енциклопедия на мистериите", споделих, че Милен Русков е най-добрият съвременен български писател.

Всяка следваща негова книга само затвърждаваше това ми убеждение.

При никой друг писател няма такава смесица от талант, познание, (само)ирония. На българското литературно поле Милен Русков няма равен.

Той се съизмерва с най-големите в световната литература.

Удоволствието от четенето на неговите книги е подобно с насладата, която изпитвах, когато четях някои от най-добрите романи на Умберто Еко.

Милен Русков обаче притежава и още едно качество, което много малко негови колеги имат. Той е независим.

Сигурен съм, че без никакъв проблем можеше да се продаде на някоя от безбройните глобалистки фондации, да си прекарва времето в ходене по "творчески командировки" по света и да създава политически коректни текстове.

Така правят повечето днешни български писатеи, включително и тези, които имат качества.

Ценя Милен Русков заради таланта и смелостта му.

Толкова рядко се срещат тези две качества днес. А да ги видиш в един човек - това е once in a blue moon:)) Пиша го на английски, защото Русков е и страхотен преводач.