Сиромахов: Днес ми предложиха шестцифрена сума, за да рекламирам хазарт - отказах

Отказвам да бъда съучастник в разболяването на хора и създаването на зависимости. Отказвам да рекламирам хазарт, бързи кредити, алкохол и цигари

Днес отказах шестцифрена сума, която ми бе предложена, за да стана рекламно лице на една хазартна компания.

Отказвам да бъда съучастник в разболяването на хора и създаването на зависимости. Отказвам да рекламирам хазарт, бързи кредити, алкохол и цигари.

Не може да има оправдание за онези мизерници, които продадоха бледата си популярност, за да станат лица на такива компании. Гнус ме е дори да спомена имената им.

Аз рекламирам с удоволствие книги, театър, филми, музика, живопис, музеи, училища. Защото човек трябва да носи отговорност за последствията от действията си.

Когато императорът Веспасиан закъсал за пари, решил да обложи с данък обществените тоалетни в Рим. Синът му Тит Флавий се възпротивил на тази идея. Тогава Веспасиан взел една шепа монети, тикнал ги под носа на сина си и му казал „Pecunia non olet“ (Парите не миришат).

Но Веспасиан е бил алчен глупак. Истината е, че някои пари миришат.

И то много лошо.