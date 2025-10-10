Красен Кралев – отвъд политиката е изкуството

След поредица от изяви на професионални художници в Музей-галерия „Анел“ идва ред и на таланта на бившия спортен министър Красен Кралев. За всеки вернисаж тук се събират стотици ценители на живописта и видни колекционери, приветствани от собственика Ангел Симеонов – поет и меценат на изкуствата. На 15 октомври 2025 г. в залите на галерията ще бъде открита седмата самостоятелна изложба на Красен Кралев – един от най-ярките представители на съвременното българско изкуство. Експозицията, озаглавена „Пейзаж отвъд пейзажа“, представя живопис, която преминава отвъд реалното, за да достигне до символите и виденията на природата и човека.

Художникът е познат със своята експресивна живопис, наситена с енергия, цвят и емоция. В изложбата зрителят ще види творби от различни цикли – от морски и горски видения до митологични и въображаеми пейзажи. „Живописта на Красен Кралев е пътуване през видимото и невидимото – през природата, подсъзнанието и паметта. Неговият пейзаж е жив, дишащ свят от цветове и знаци“ – споделя кураторът Пламена Димитрова-Рачева.

Експозицията включва произведения от последните години, обединени в цикли като „Морски брегове“, „Танцуващи дървета“, „Средиземноморие“ и „Преродени музи“. Всеки от тях разкрива различно измерение на вътрешната експресия на автора – от динамичните морски видения до абстрактните пейзажи на въображението.

„Мен ме вдъхновяват цветовете, а не формите – експлозията изразявам върху платното“ – казва Кралев, за когото изкуството е начин да съхрани себе си и да превърне емоцията в светлина. Чрез тази името на Красен Кралев ще се нареди до поредицата от значими имена, които през последните две години са били представени в Музей-галерия „Анел“: Георги Чапкънов, Димитър Казаков-Неров, Атанас Яранов, Явор Цанев, Вълчан Петров, Кирил Божков, Николай Янакиев, Иван Белчев, Владимир Пенев, Анатолий Станкулов, Цанко Цанков, Георги Данчев и Невена Луканова, Станислав Божанков, Калин Балев и др.

Залите на Музей-галерия „Анел“ на бул. „Тодор Александров“ №14 в София ще очакват посетители на 15 октомври от 18.00 ч., а пропусналите вернисажа ще имат възможност да открият за себе си магическия колорит на тази експозиция до 10 ноември 2025 г.