Започва фестивал на огненото изкуство в Ямбол

Фестивалът за улични изкуства 6Fest се завръща в Ямбол със специален формат, посветен на огненото изкуство. В продължение на два дни – 10 и 11 октомври, жителите и гостите на града ще имат възможност да видят едни от най-добрите владетели на огъня сред българските артисти.

Събитията на 10 октомври ще бъдат на пешеходната ул. „Г. С. Раковски“.

Зрителите ще могат да наблюдават първо огнения спектакъл „Ритуалът на трите пламъка“, на група „Inferno Saga“ (София). Формацията обединява Ангел Христов, Габриела Стефанова и Антон Хасан.