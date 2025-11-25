„Приключенията на една блондинка“ – зад завесата

Едно интригуващо заглавие привлече тези дни столичната публика. В книжарниците се появи четивото „Приключенията на една блондинка“ с автор Мариана Кирова (изд. МИГ Креатив, 2025). Атрактивната корица, дело на топ дизайнера Огнян Илиев, не просто онагледява съдържанието на книгата (роман + разкази и новели), а подсказва, че пътуването през времето и пространството ще бъде лежерно, с необходимата доза хумор и неочаквани обрати.

Автоиронията на главната героиня е така добре изиграна, че довежда до непринуден смях читателя, който на места дори се чуди дали не разлиства издание на нашумяла авторка на чиклит жанра. И дали отнякъде няма да се появи самата Кари Брадшоу от „Сексът и градът“.

Премиерата на изисканото томче се състоя в столичния коктейл бар „Опус“, а интересът беше необичаен – сред уважилите събитието имаше десетки писатели, журналисти, музейни дейци, бивши и настоящи политици.

Книгата беше представена от журналистката Гергана Хрисчева (БНР), от писателя Бойко Беленски, поетесата Татяна Явашева и издателката Маргарита Иванова.

„През цялото време романът се опитва да ни заблуди, че е пропит със здрав разум, а всъщност е пропит със здравословен хумор, с много елегантна сюжетна линия, която непрестанно ни намига с препратки към недалечното политическо минало, но и със сигуртност – към настоящето. Бих посъветвала д-р Мариана Кирова да се вгледа в настоящето, че току-виж догодина ни изненадала с нов криминален сюжет под мотото „Кой ни лишава от руси приключения днес?“. Който е прочел романа, вече знае, че любимата на всички Гърция е територия на блондинката и нейните външнотърговски мероприятия. Фабулата е готова основа за холивудски сценарий или най-малкото – за следващ сезон на „Под прикритие“.

В отговор Мариана Кирова обясни творческия замисъл и процеса на писане, който е водещ при нея: „Журналистиката е голяма зараза, защото трупаш, трупаш информация през годините, която не знаеш какво да правиш, защото не всичко можеш да напишеш... Но ако всичко това го облечеш в белетристична форма, е съвсем друго. Чрез емоцията на любовния сюжет и романната структура можеш да го кажеш по-добре, по-леко, сякаш си в детска игра... Дори това да включва и най-голямото обществено събитие, и най-известните политически фигури. Каквото и да се случва в живота ни, опитимизмът е задължителен, той ни държи на повърхността, държи ни живи. Точно това си казах по време на пандемията, когато безнадеждността беше навсякъде, и започнах да описвам онези случки, които съм премълчала... В книгата съм включила и няколко разказа“.

От друга страна, Татяна Явашева разказа за дългогодишното си приятелство с Мариана Кирова, когато са работили във вестник „Пари“ и са създали Клуб на поетите-журналисти. И как са съставили няколко сборници с поезия, написани от журналисти. „Радваме се, че от нашата общност се ражда автор на криминален роман“ – каза тя.

В представянето на авторката и нейния стил се включи още писателят Бойко Беленски и издателката Маргарита Иванова, а откъс от „Приключенията на една блондинка“ прочете журналистът Виктор Чулев.