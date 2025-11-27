Една съвестна книга от руския фронт в Украйна

Правдив и стойностен разказ за онова, за което мнозина кореспонденти избягват да пишат

Книга, сътворена в калта на окопите

“Руският фронт” на италианския воененен журналист Лука Щайнман излезе на български

Със сигурност тепърва ще излизат много книги на участници и свидетели на руско-украинската война, но тази на италианския военен кореспондент Лука Щайнман съдържа всички предпоставки да бъде една от най-стойностните. Казва се “Руският фронт”, пусна я от печат в превод от италиански издателство “Консерваторъ” и вече се продава в книжарниците срещу 29,34 лева или 15 евро.

Определено томчето не може да бъде поставено до множеството книги, появили се за войната в Украйна след 2022 г., тъй като много малко са онези техни автори, които могат да се нарекат съпричастни, истински свидетели на събитията от “първо лице”. Не е новост, знае се, повечето са написани от безопасно разстояние - в редакции, медийни канцеларии или в университетски кабинети.

Но “Руският фронт” на Лука Щайнман определено не е от тях - това е книга, сътворена в калта на окопите, под тътена на артилерията, рамо до рамо с войници, с цивилни граждани и със смъртта. И именно затова според специализираната критика в Италия, тя вече е една перла в исторически ценните литературни творби на XXI век.

Военният репортер Лука Щайнман е малко над тридесетте, когато през февруари 2022 г. решава да прекоси границата и да се озове там, където никой западен репортер не е дръзнал да остане дълго - от руската страна на фронта.

Прекарал седем месеца сред войниците на Путин, той описва не идеологически пропагандните клишета, а реалността такава, каквато е - студена, сурова, объркана. И го прави както с дисциплината на професионалист, но така също и с чувствителността на човек, който е видял твърде много, за да може да остане безпристрастен в чисто хуманитарния смисъл на ставащото пред него.

Като “Руският фронт” не е нито проруска, нито проукраинска - и именно това я прави особено силна. Разбира се, авторът не оправдава агресора, но и не се поддава на удобните клишета, с които западните медии често опростяват един от най-сложните конфликти на нашето време. Лука пише от позицията на наблюдател, който знае, че обективността в една война е почти невъзможна, но честността - не, тя е възможна.

В редица горещи точки на планетата

Лука Щайнман е роден през 1989 г. в Милано. Завършва “Политически науки” и “Международни отношения” в държавния университет на стопанската и финансовата столица на Италия. След дипломирането си работи известно време в дипломатическото представителство на родината си в Швейцария, след което се отдава на военната журналистика. Бил е специален пратеник на римския всекидневник “Репубрика”, на месечното издание за международна политика “Лимес”, на националната телевизия “TV7” и на белгийското списание “брюселс Синьал” в редица горещи точки на планетата. Сред тях са Ливан, Сирия, Израел и Палестина, Йордания, Турция, Либия, Нагорни Карабах. Негови репортажи, статии и анализи са публикувани освен в Италия, също така в Германия, Испания, Съединените щати, Франция и Швейцария.