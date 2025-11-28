Бюджетът е лош, но по-лоши са само героите от жълтопаветната революция

Около два месеца подред говорих по медиите срещу бюджета и тези, които го предложиха. За мен той бе най-лошият такъв в новата ни история, особено за онези, които работим в частния сектор, а не на държавна службица.

Последно повтарях това ден преди протеста, на който отидоха и голяма част от моите приятели и познати.

За мен казус дали да ходя нямаше - и да е нещо, което сам отстоявам, аз под знамената на Ивайло Мирчев, Асен Василев и възможно най-безсрамните лицемери и лъжци в страната ни няма да се строя.

Поздравявам приятелите и познатите, които отидоха, за да спрат този безумен бюджет, въпреки че психоболни инфлуенсъри им крещяха безумни речи от подиума, че трябваше да слушат как Асен Василев се прави на Райна Кабаиванска, и че ивайломирчевите комсомолци им се изживяваха като тартори на цялото мероприятие.

Силата на моите убеждения не стига за унижението да съм масовка на хората, които до вчера си писаха СМС-и с Пеевски и признаваха, че ГЕРБ са им само "маркетингов враг".

Нито съм забравил как всяка предишна версия на същия площаден филм роди единствено партии и политици, които 5 минути след влизането във властта насядаха в големите скутове.

Героите от новата, жълтопаветна революция ще насядат и след 3.