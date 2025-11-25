Калин Сърменов поставя „Примадони“ премиерно в Сатирата

Разказ за онази завладяваща луда магия - любовта

Драматургът Кен Лудвиг се поставя за пръв път на сцената на театъра

Новата постановка от Калин Сърменов - “Примадони” ще бъде премиерно представена този петък, 28 ноември на сцената на Сатиричния театър “Алеко Константинов”, на който Сърменов е и директор. Автор на пиесата е известният американски драматург Кен Лудвиг.”Бедствие” означава голяма, разрушителна беда или катастрофа, която засяга много хора или цяла общност, но може да означава и голяма обществена напаст като любовта. Та, по този повод, не ми казвайте, че мъжът, когато се влюби става още по-силен, още по-смел... Дрън, дрън.

Влюбеният мъж е дезориентиран, лигав, плашлив, безпомощен. И жените не са по-добре! Любовта ги обърква, разконцентрира, оглупяват, ослепяват... Въобще, безпомощна работа. А когато се срещнат двама влюбени или, не дай си Боже, четирима... Е, това вече е бедствие. Неконтролируемо, истинско бедствие. Непредсказуем, изригващ вулкан. Ама какво от това, че го знаем?”, пита режисьорът Калин Сърменов.

По думите му човек никога няма да се откаже от любовта - от “тази завладяваща луда магия”. Живейте го този живот усмихнати и не му мислете, доверете се на любовта, пък каквото ще да става, съветва Сърменов.

Известният американски драматург се поставя за пръв път на сцената на театъра, припомня БТА. Преводът е на Михаела Кацарова. В постановъчния екип са Калин Сърменов - режисьор, музика - Асен Аврамов, сценография - Теодора Лазарова, хореография - Росен Михайлов. В ролите са Анита Ангелова, Иван Панев, Михаил Сървански, Светлозар Начев, Петър Калчев, музикантите Мартин Каров, Пламен Великов, Данаил Николов, Румен Караманов, Паола Ганчева и студентите от класа на Сърменов в театралния колеж “Любен Гройс” - Венцислав Венциславов и Мила Пейова. Драматург на спектакъла е Богдана Костуркова, помощник-режисьори - Цветелина Симеонова и Александра Иванова.