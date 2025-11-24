Връщат 90% от откритите при мащабната акция антики в България

Операцията обхвана 10 европейски държави, като у нас бяха задържани 37 души

Зам.-министърът на културата Тодор Чобанов съобщи в „Пресечна точка“ по „Нова“, че около 90% от антиките, заловени по време на международна операция срещу мрежа за трафик на културни ценности, ще бъдат върнати в България.

Операцията обхвана 10 европейски държави, като в България бяха задържани 37 души. Претърсвания и изземвания се проведоха в София, Варна, Сливен, Плевен, Червен бряг и други градове. Сред арестуваните е и гръцки професор по археология. Според информация на „Катимерини“ част от колекцията се смята за собственост на Васил Божков.

„Става дума за безпрецедентна акция по мащабите си. В последния половин век не е имало толкова голяма операция срещу международна мрежа за трафик на антики“, заяви Чобанов. Той обясни, че предметите са били добивани чрез иманярство и обхващат период от 7 век пр. Хр. до 3-4 век сл. Хр., като основно са от благородни метали – злато и сребро.

Стойността на конфискуваните антики се оценява на около 100 млн. евро. След обработка и анализ предметите ще бъдат разпределени в българските музеи, като най-голям брой се очаква да постъпят в Националния исторически музей. Сред артефактите има монети, антични накити и предмети от Римската епоха.

Чобанов подчерта, че тези мрежи действат глобално и се занимават не само с трафик на антики, но и с наркотици, пране на пари и трафик на хора. България активно си сътрудничи със САЩ, Западна Европа, Франция, Италия, Испания и в момента води преговори с Швейцария за бързото връщане на културни ценности.

„Ролята на държавите е да работят съвместно за разбиването на тези мрежи. България играе водеща международна роля в тази борба“, добави зам.-министърът.