Младата художничка Криста Кирова с изложба в Музей-галерия „Анел“

Да говорим и да представяме младите таланти на България! Това е новата линия в концепцията на собственика на Музей-галерия “Анел” Ангел Симеонов - поет, бизнесмен и колекционер. Наред с припомняне на знакови имена в изобразителното изкуство (Димитър Казаков-Нерон, Атанас Яранов, Светлин Русев, Валентин Старчев, Георги Чапкънов, Емил Стойчев, Кристо&Жан-Клод и др.) в галерията се дава възможност за изява на млади художници. Този месец се състоя вернисажът на изложбата “Живопис”, чийто автор е младата и талантлива художничка Криста Кирова.

Криста Кирова е завършила художествено образование в класа на проф. Николай Майсторов. През 2018 г. успешно защитава дисертация на тема “Експресивният изказ в изкуството от края на XX и началото на XXI век”. През последните 10 години представя своето изкуство под формата на самостоятелни изложби в галерии в Северна Америка и Европа.

Изложбата включва 34 произведения. Заглавията говорят красноречиво за пристрастието є към темата за водата в различни нейни проявления и дихание (“Утро на брега на Ментон”, “Езеро с лодки”, “Бели платноходки”, “Пейзаж с лодки”, “Изглед към реката” и др.). Забелязва се акцент върху изместено визуализиране на природни елементи - в пейзажи и натюрморти (“Натюрморт с круши”, “Натюрморт... и лодки”), както и няколко смело деформирани портретни решения.

Ангел Симеонов и Криста Кирова на откриването на изложбата

Живописните платна показват едно радикално отклонение от конвенционалните методи и техники в класическата живопис. Те са резултат на една нова сензитивност, повлияна от съвместното творчеството на Матис и Дерен през далечната 1905 г. За разлика от предишни пластични търсения, тук цветните решения не остават верни на оригинала, но в много от случаите изграждат една нова реалност. На места ярък и смел, на други мек и деликатен, цветът рисува общото настроение.

Морските пейзажи, вдъхновени от слънчевите брегове на южна Франция, ни дават един нов, различен прочит на теми, вече изследвани и вълнували поколения художници. А именно - светлина, форма и цвят. Самият Ван Гог споделя, че “цялото бъдеще на изкуството се крие в южна Франция”.

Повлияни от фовизма, платната на Криста Кирова запазват едни много по-умерени цветни стойности. Интензивният, наситен тон не се превръща в основно изразно средство. И въпреки приликите с фовизма, авторката не поставя изкуството си в определени стилистични норми. Самият фовизъм няма ясно определена доктрина или структура, а залага преди всичко на експеримента.

Специално за вестник “Труд нюз” Криста Кирова сподели пред журналиста Емил Дриндолов какъв е творческият процес при нея: “Подготвих изложбата с нови творби от последните 2 години. Когато създавам нова творба, процесът е разделен на две: в началото е интелектуалният, разсъдъчният момент, когато се избистря идеята зад картината, оформят се пространствените решения и подредбата на съставните части вътре в картината; следва вторият етап, който е много по-емоционален и е свързан с цвета - там художникът добива пълна свобода и прибавя собствената си емоционалност, която именно придава характерното излъчване на всеки автор”.