„Източна светлина“ – изложба на Рив Булгари: от Ню Йорк до София и Западна Европа

Самостоятелна изложба на българо-американския артист Riv Bulgari, който е прекарал по-голямата част от живота си в Бруклин, ще бъде открита във Vivacom Art Hall на 27 ноември 2025. Експозицията ще може да бъде видяна само за 2 дни, след което картините заминават за Италия.

Неговото творчество — обхващащо живопис, скулптура, графика, стенопис и документално кино — се ражда от сблъсъка между Изтока и Запада, между традицията и модерността, между ритуала и бунта.

Заглавието „Източна Светлина“ не е случайно. То носи масонската идея за водещата светлина — онази озаряваща сила, която насочва човечеството към знание, истина и може би към по-добро бъдеще.

Това е светлинен ориентир, изгряващ от Изток, пречупен през неспокойната енергия на Ню Йорк и проектиран върху свят, разтърсван от войни — както човешки, така и корпоративни.

В сърцето на изложбата стои монументалното платно на Bulgari „Знаците на войната“ — творба, в която разпаднати розови тонове и неспокойни, рязко очертани форми се сблъскват с ехото на „Госпожиците от Авиньон“ на Пикасо и неумолимия вик на „Герника“.

И тук тези препратки са преосмислени като съвременна пророческа визия: видения за драматичната климатична промяна, разбити мечти и политическа борба с опоненти с размити принципи, вплетени в абстрактни знаци, скрити кодове и фигури, които ни наблюдават като свидетели от друго измерение, но отразяващи нашия реален свят.

Практиката на Bulgari е заредена с напрежение — между почит и противопоставяне, яснота и мистичност,

отчаяние и надежда. Канавите му носят белези от целенасочени действия и комплексен експеримент, който извежда едно по своята природа статично изкуство в динамичен образ: издраскани повърхности, пребоядисани жестове, възстановени форми.

От този процес се появяват символи като реликви, извадени от времето — спирали на живота, разкъсани знамена, всевиждащо око, което наблюдава всички ни. Това не са статични изображения, а криптирани послания, носещи едновременно предупреждение и обещание.

„Знаците на войната“ не е просто картина — тя е хроника на нашата разломена епоха. В нейните многопластови пигменти лежат следите на безброй войни и конфликти, приближаващият призрак на климатичните промени, болката от глада, умората от преследването на мечта, която никога не е била личен избор, както и трайната сянка на неравенството, прикрито в лабиринта на бюрокрацията.

Черпи от ключови моменти в модерното изкуство:

фрагментираните плоскости и розовите вариации напомнят „Госпожиците от Авиньон“, а нейният морален вик резонира с непреходната жалба на „Герника“.

С „Mask“ Riv Bulgari се изправя пред един от най-древните човешки ритуали — акта на скриване и разкриване.

Фигурата — наполовина абстрактна и наполовина разпознаваема — стои между плът и символ, уловена в напрежението на разголване и прикриване. Маската не е просто защита — тя е идентичност, роля и театър. Изпълнена в наситени червени и топли златисти тонове, с полирани повърхности върху фон от сияен тюркоаз, творбата създава усещане едновременно за интимност и отчуждение.

Фрагментираните ѝ плоскости напомнят наследството на модернистичния експеримент, докато смелото ѝ присъствие принадлежи категорично на съвременния свят.

Тук маската се превръща в огледало:

Кои сме ние под пластовете култура, политика и желание?

Какво остава, когато ролите отпаднат?

Канавата на Bulgari настоява, че маската не е лъжа, а истина — истината за това как избираме да бъдем видени.

„Mask“ е част от изследването на Riv Bulgari върху кодираните образи и човешкото състояние — размисъл върху крехкост, трансформация и безкрайното представление на „аз-а“.

„Eastern Light“ не е просто изложба.

Това е преминаване в кодиран свят, в който изкуството е едновременно огледало и компас — отразява човешките сътресения, но и насочва към това, което може да предстои.

В епоха, в която империи избледняват, ценности се разпадат, а свободата изглежда нестабилна, Bulgari ни напомня:

всичко е разклатено и всичко е временно.

И все пак — чрез светлина търсим посока.

По платното абстракцията се превръща в свидетелство.

Фрагменти от форми подсказват както фигури, така и знаци — емблеми на политически гласове, военни сили и неспокойната човешка воля.

Счупеното синьо сърце говори тихо, но болезнено за Пурпурното сърце и войниците, паднали под жестокостта на историята.

Две войнствени фигури се издигат сред назъбените шипове на конфликта, а над тях избледняващо американско знаме се носи като напомняне, че и империите са смъртни.

В центъра фигура на сурово отчаяние закотвя композицията; под нея крехки зелени издънки се появяват като шепот за живот след разрушението.

В горния десен ъгъл „шипове“ се спускат към масонското око, което прелива в Давидовата звезда — трансформация толкова бърза, колкото и променливият исторически поглед.

Скрити в сянка са думите „За Родину“ и недвусмисленият руски символ Z, свидетелстващи за войната в Украйна. До тях се извива спиралата на живота, под която украинското знаме стои като тих жест на съпротива. В долния ляв ъгъл, до ръчно поставения подпис на артиста, мъжкият и женският символ са разсечени от въображаем трети знак — размисъл върху напрежението между наследството и свободите, заявени от съвременността.

В използването на маслени бои има дълбоко уважение към художествената традиция — техника, която носи тежестта на историята и същевременно позволява на съвременното изразяване да се разгърне с пълна сила. Маслото е бавно, плътно, изискващо търпение — но именно това му дава способността да създава дълбочина, да събира време в слоеве, да разказва история чрез плътност и светлина.

В ръцете на Riv Bulgari тази традиционна техника се превръща в проводник за съвременни тревоги, емоции и морални напрежения.

Неговото послание е едновременно решително и ефимерно — напомняне, че в голямата драма на човешкото съществуване нищо не е статично; всичко е преходно.

В творбата „New York City“ градът е представен като жив организъм — място, където се преплитат култури, езици и съдби, но и пространство на безмилостни сблъсъци, противоречия и ежедневни борби.

Представянето е едновременно карикатурно и сериозно, хумористично и трезво — прозорливо наблюдение за метрополия, която никога не спи, но винаги приема и изпитва своите жители.

Ню Йорк — с многото си лица, със сблъсъка между богатство и бедност, с мечтите и кошмарите, които съжителстват на един и същи тротоар.

Тази картина, както и цялата изложба, поставя акцент върху крехкостта и разпада на мечти, империи и идеологии. Показва град, изграден от надежди, но и град, който без колебание поглъща онези, които не могат да се издигнат над хаоса му.

Bulgari не преувеличава — той просто наблюдава и превежда това наблюдение в образи: сурови, искрени, препълнени с живот.

„Източна Светлина“ е размисъл за преходността на стойностите и за крехкото равновесие между свобода и разпад, между порядък и хаос, между светлината, която търсим, и мрака, от който бягаме.

В поредица от мощни платна Riv Bulgari изгражда визуален език, който въплъщава тази борба — език от символи.

Текст: Марина Булгари