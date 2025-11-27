Княжевското читалище “Братя  Миладинови” празнува 108 години

В него и до днес кипи богата родолюбива дейност

Посещават го много млади хора, отворено е от 9 сутринта до 9 часа вечерта

Читалище “Братя Миладинови” в Княжево отдалече привлича вниманието със старинната си сграда с кула. Вчера то отбеляза своята 108 годишнина. В него и до днес кипи богата родолюбива дейност.

“То е едно от най-дейните в София и в страната, разказа за “Труд news” Росица Велева, секретар на читалището, в което работи вече работи 28 години. - Посещават го много млади хора, които със старанието си изцяло променят облика му. То е едно от малкото, което е отворено от 9 сутринта до 9 часа вечерта, включително и в събота, а ако има желаещи, вратите му са отворени и в неделя”, казва г-жа Велева.

В читалището има много школи. Музикалните включват три школи по пиано, китара, пиано, гайда и цигулка. Има школи по английски език, народни танци, каланетика. Читалището си има и своя вокална група, а библиотеката разполага с над 29 000 заглавия.

Държавната субсидия, естествено е недостатъчна - казва г-жа Велева. Но дават под наем част от материалната база на читалището, която е значителна. Получават и дарения.

“Почти никой не обръща вече внимание на читалищата в България, ние сме като бяла лястовица”, споделя секретарят на “Братя Миладинови” Росица Велева.