Коледа в Бургас започва с Бийтълс

Бургас отново посреща декември с музика. Тази година фестивалът ще се проведе в четири последователни вечери, изпълнени с легендарни хитове, съвременни артисти, авторски проекти и любими български групи. Концертите започват на 11 декември и ще донесат празнично настроение за всички меломани.

Фестивалът стартира с вдъхновение от най-великата група в музикалната история. Ladies Sing The Beatles – проект на Ева Перчемлиева-Тъканова и Марияна Добрева-Велева – ще представи емблематични песни на Бийтълс в нови аранжименти, с женски хармонии и силна емоция.

На сцената ще бъдат и музикантите Михаела Михайлова, Венцислав Велев, Атанас Миларов, Георги Русев, Борис Тъканов и Йордан Петков.

Към празничния старт се присъединява и Самуел Мануелян, полуфиналист от „Гласът на България“, който със своята група ще изпълни авторски песни и кавъри на любими банди.