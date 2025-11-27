Росен Йорданов, политически психолог, пред „Труд news“: Президентските избори са Рубикон на това управление

На ППДБ не им остава нищо друго, освен да вдигат безкрайно театрален шум

С протестите ППДБ искат да скрият своята експертна немощ и управленска некомпетентност

Истинско цунами от протести залива страната. Всеки иска повече пари от бюджета, но според политическия психолог Росен Йорданов скритият замисъл на този бюджет е да гарантира, че в страната няма да се случат сериозни сътресения - секторите, които получават най-много са отбрана и сигурност, образование и здравеопазване. Това е най-сериозната част от държавната администрация и най-многолюдната, което гарантира, че едни големи групи от хора няма да се повлекат по някакви протести заради недоволства, които така или иначе не съществуват. Според г-н Йорданов „Възраждане“, „Продължаваме промяната“, „Величие“ и МЕЧ не искат да управляват, а играят един политически театър, който цели да се поддържа усещането за напрежение.

- Много протести са обявени за тази седмица -НОИ, НАП, Агенцията да социално подпомагане, пощите, младите лекари, КНСБ хем се съгласиха с бюджета, хем протестират. И всички искат още пари. Какво ще постигнат тези протести според вас, господин Йорданов?

- Ще погледна нещата от призмата на моята наука - като психолог. Казано по народному, това изглежда като слух в селото, че някой е извадил една голяма торба и раздава подаръци и всички се бият кой да вземе повече от голямата торба. Може би най-лицемерни са двата синдиката КНСБ и Подкрепа. Влизането в еврозоната ще бъде платено от бизнеса и активната част от обществото - хората, които всъщност най-много желаят влизането в еврозоната и виждат реално икономическите ползи и социално-икономическите ползи от тази промяна и нейното историческо значение. Познавайки народопсихологията ни, винаги в такива ситуации ние подозираме фактически себе си - подозираме всички в нечистоплътни и морално занижени критерии - т. е. да се възползваме по всякакъв начин от всякаква възможност да ударим кьоравото, извинявам се за израза, но е точно така. Такова е поведението на всички, които протестират в момента. А единствените, които имат основание да протестират, са бизнеса и хората със свободни професии, малки фирми, търговци, това са хората, които ще платят за лукса да влезем в клуба на богатите. Само те имат право, но те са най-неорганизираната и най-слабо сплотената част. Но идеята на най-голямата партия ГЕРБ и на правителството е друга.

- Каква е тя според вас?

- Да не се създават трусове сред тези слоеве от населението, които биха имали капацитета да създадат проблеми при въвеждането на новата валута. Даде се повече на хората, които движат икономиката, действа се като социална държава, за да не се получи ефекта от това, което направи правителството на Иван Костов. Тогава пак се плащаше сериозна цена с деноминацията на лева и въвеждането на валутния борд. След една-две години това буквално разсипа Обединените демократични сили като политическа сила. Костов реши, че хората ще издържат на ограниченията, не се дадоха почти никакви компенсации за ощетените слоеве. Това буквално озлоби жестоко една огромна част от хората и те изхвърлиха Костов от политическия небосклон и маргинализира неговата политическа сила. Като политически психолог подозирам, че скритият замисъл на този бюджет е да гарантира, че няма да се случат сериозни сътресения. Забележете кои сектори получават най-много - отбрана и сигурност, образование и здравеопазване. Това е най-сериозната част от държавната администрация и най-многолюдната. Което гарантира, че едни големи групи от хора няма да се повлекат по някакви протести заради недоволства, които така или иначе не съществуват. Т. е. да се осигури някакво функциониране на държавата. За мен това е замисълът и да се устиска до президентските избори, които са Рубикон на това управление. Дотогава има доста време и очаквам нещата да се уталожат, както се е случвало във всички държави, които са приемали еврото.

- Асен Василев призова за окупация на парламента в деня, когато се приема бюджета, за да не бъде той приет. Какво означава това 35 дни преди влизането ни в еврозоната?

- Това е призив на човека, който отвори кутията на Пандора. Аз дълбоко не вярвам, че тези политически формирования с временни затихващи функции, които в средносрочен план ще престанат да съществуват на политическия пейзаж - „Възраждане“, „Продължаваме промяната“, „Величие“ и МЕЧ - искат да управляват. За мен това е един политически театър, който цели да се поддържа усещането за напрежение. Те използваха дори абсурдни ситуации, за да ги преекспонират, да ги хиперболизират и да създават впечатлението, че нещата не са наред. Те направиха една много груба политическа грешка - говоря най-вече за изключително слабото лидерство на другата част от формацията - „Демократична България“ - да не се закачат за влака и да влязат в правителството, когато това беше напълно възможно и да се увлекат в подмолната роля, която играят „Продължаваме промяната“. Те са много дълбоко свързани с Държавна сигурност и с всички тези формирования около „Дондуков“ 2, кмета на София - доказателства колкото искате. Те решиха, че Борисов е вече пенсионер и ще прикачат удобно Пеевски към него. Но тази сметка започна да изглежда много грешно направена. Те не очакваха, че Борисов ще преглътне това, че няма да бъде премиер, че ще се разбере с БСП, а още по-малко очакваха да се разбере с ИТН. Но Борисов като политик се разбра с тях и правителството започна да работи - успехи с ПВУ, започнаха да идват пари и се оказа в един момент, че тези хора са си направили криво сметката и не могат да припишат този дивидент на себе си.

- И започнаха да саботират собствените си цели, които бяха декларирали...

- Точно така, започнаха да обясняват, че след като ЕС обяви официално, че влизаме в еврозоната, нямало значение дали това ще стане с редовно или служебно правителство. Боже Господи, това е разказ за наивници! Те си мислеха, че хората ще забравят, че допреди година са били заедно с Пеевски, но никой не забрави това, с изключение може би само най-озверелите фенове. Вижте социологията - те нямат никакъв ръст, имат само мобилизация до максималния си предел, някъде около 300 000 души и то главно в София. Сега виждам, че кметът активно се опитва и това да срине - и с паркингите, и с боклуците. И всъщност онова, което им остава да правят на ППДБ, е да вдигат безкрайно театрален шум. А за мен отдавна е ясно, че „Възраждане“ не искат властта. Поставили са си за цел да спечелят избори и да имат мнозинство в парламента! Това е недостижима цел, ясна на всеки човек. На ППДБ им остава да вдигат шум до президентските избори. Виждаме, че те отново започнаха към човека, обитаващ „Дондуков“ 2 - не искам да го наричам президент, защото категорично той не е, а е бедствие за България през последните години. Не вярвах, че Георги Първанов ще бъде въздигнат така високо в моята лична класация, но той се държа на ниво за разлика от този човек.

- И все пак ППДБ целят нещо с тези свои изпълнения...

- Те се опитват да скрият своята експертна немощ и управленска некомпетентност. Казвам това толкова уверено, защото на местата, където те управляват лесно може да се видят резултатите. Ако някой привърженик на този инженерен политически проект твърди, че София се управлява добре, значи трябва да си е сложил много тъмни очила. Да не говорим за времето, когато те управляваха държавата. Помним „изключителното“ премиерстване на Кирил Петков или пък Денков, който постоянно пишеше есемеси на Делян Пеевски да му решава проблемите с трактористи, земеделци и т. н. Това, което тези хора се опитват да скрият от гражданите е че те всъщност нямат капацитет. Дори да приемем, че хората, които виждаме на екран от сутрин до здрач с претенции за експерти, няма да открием повече от десетина човека с много спорни качества. А за да можеш да управляваш, ти трябват много повече експерти, които да могат да поемат отговорност за някакъв тип политика. И най-важното - не чуваме какво предлагат. Когато критикуваш, но не предлагаш алтернатива, това издава твоята слабост и безидейност. Това прикрива и политическата им куртизанщина. Тя бе демонстрирана изключително много пъти от момента, в който те се появиха. То не беше с Радев, дори по едно време с „Възраждане“, то не беше съюзяване с дявола само и само да са над повърхността и да могат да дишат. Те сътвориха толкова много несъстоятелни неща, които показаха, че нямат капацитет. Ако покажеха, че могат нещо различно, те лесно щяха да спечелят електорат. Но да кажеш, че Борисов е пенсионер - това е новата мода, като почнем от Първан Симеонов и стигнем до Даниел Смилов...

- Като говорим за пенсионери, то генерал Атанасов е по-стар от Борисов с един месец, да не говорим за Бойко Рашков, който е с пет години по-възрастен. Но според тях само лидерът на ГЕРБ е за пенсия...

- Точно така е, въпросът е какво издава това. Това издава немощ. Ако казваш защо другият не може, а не можеш да покажеш защо ти трябва да си, това е абсолютен индикатор, че си в режим на оцеляване, а не на нападение. Така че всички тези протести на НПО-та, които трябва да оправдаят грантовете, които са получавали през годините, няма да създадат впечатлението, че народът се е вдигнал. Очевидно това не се случва, това е опит да се задържиш на повърхността да не потънеш, като се използват всякакви средства - чисти и нечисти. Но важното е, че на нас ни се случва нещо много добро. И тъжното е, че точно ППДБ превръщат едно знаменателно събитие в горчилка, сложиха катран само и само защото трябва да оправдаят собственото си политическо битие. Защото влизането ни в еврозоната бележи усилията на няколко поколения, в които съм и аз, хората, които изстрадаха най-тежката финансова криза в България, и немотията, и мутренските години, за да доведем България там, където винаги е била. Като психолог винаги съм изпитвал съмнения в интергритета на Асен Василев, но ако трябва да уточня - той ми прилича на човек, който оглавява организация, която ще ти каже страхотни неща, но ще ти вземе парите. А Борисов такъв ход им завъртя с Румен Спецов, че те два дни се чудеха какво да кажат. Това беше наистина гросмайсторски ход.

- Един от любимите им припеви е за завладяната държава. Според вас какво означава една държава да бъде завладяна, живеем ли в такава?

- Така те се опитват да ни облъчват, но засега облъчват само феновете си във Фейсбук и другите социални мрежи. Очевидно не можаха да облъчат достатъчно хора така, че да им повярват. „Завладяната държава“ фактически е политически слоган, който има за цел да омаломощава политическия противник. Аз лично се съмнявам, че Пеевски е толкова умен и кадърен, че да успее да завладее всичко в държавата - като почнем от спорта и стигнем до къде ли не. Това са очевидни небивалици. Но ако кажеш кое е лошото, трябва да кажеш и кое е доброто. Защото в един момент се получава така, че и най-доверените им анализатори започват да говорят, че Пеевски жъне успехи. И в един момент този черен пиар се превръща в реклама на този човек поради простия принцип, че няма лоша реклама. На практика тези хора обслужват Пеевски, защото те го превръщат в герой, в Крали Марко за бедните и маргиналните слоеве на обществото. Хората в провинцията имат много по-прагматични очаквания и ако им кажат, че Пеевски ще им оправи пътя, те ще му повярват моментално. Историческата роля на Пеевски беше да махне Доган от българската политика и един ден историците ще изтъкват точно този факт. Досега Пеевски сме го свързвали с разграждането на нещо, в зоната на граденето е твърде голям новак. Но като говорим за Пеевски, защо не кажем за влиянието на демократичната общност върху съдебната власт? Явно двойният аршин на тези хора не им дава възможност да прогледнат, че си правят политическо харакири. Те си правят схемата така - Борисов е пенсионер, той ще бъде наследен от Пеевски, а-у-у, колко е страшно това, елате при нас, уплашени маси! Само че тези маси няма да отидат при тях, защото ППДБ не разбират нещо много просто. За да дойдат при някого тези хора, този човек трябва да олицетворява физически и ментално някаква сила и доброта, някаква спокойна увереност, да има елементи на благородство, да може да закриляш.

- Притежава ли някой от лидерите в т. нар. демократична общност тези качества според вас, господин Йорданов?

- Като погледнем тези лидерчета, тези титани в ръстово и всякакво друго отношение какво виждаме? Привиждаме ли ги тези качества - на сила, на увереност? Ами няма ги. Борисов е последният политик, който спечели гигантско за България одобрение. И физически, и ментално изглеждаше доста солиден, решителен, спокоен, от което дойде и харизмата му. А Ивайло Мирчев, мон женерал, Асен Василев и Божанов, който все едно е бил изкаран от някое бюро, пълно с прашасали архиви, нямат никакъв шанс да станат народни трибуни. При тях няма благородство, защото не можеш да наричаш един човек прасе. Доста ниска топка е това. Това блокира нормализацията на нашата политическа култура и партии като „Синя България“, като хора от старото СДС и ОДС стоят малко в безтегловност, защото този тип политическа култура сега не им допада, тя не е за такива хора.

- Т. нар. демократична общност се закани да излъчи общ кандидат-президент до Нова година, смятате ли, че това е възможно?

- Според мен кандидат може и да има, друг е въпросът какъв ще бъде той. Съмнявам се, че с този подход и политическа култура ще привлекат кандидат, който да бъде харизматичен и харесван. Тези опити бяха инспирирани от Иван Костов, който правилно им каза, че трябва да имат общ кандидат и с ГЕРБ...

- ... Те обаче отвърнаха, че ще си имат кандидат, който ще победи този на ГЕРБ?

- Политическите лилипути явно не могат да погледнат по-далеч от носа си и по-високо от перчема си. Трудно ще се намери кандидат, който да бъде представляван от такъв тип политическо представителство. Защото е много важно авторитетът на човека, който си сложи главата в торбата, да не бъде оклепан от хора с подобен език и подход на политическо поведение.

Росен Йорданов е магистър по социална психология от Софийския университет. Бивш зам.-директор на Института по психология в МВР и един от известните специалисти по криминална психология с повече от 20 години практически опит, работа с детектор на лъжата, профилиране и различни криминални разследвания и кризисни преговори. Управляващ съдружник в консултантска компания за управление на човешки ресурси.