Аманда Сейфрид: Новият ми филм е мюзикъл за сектата на Шейкърите

Апетитната Аманда Сейфрид се завръща на големите екрани с филма “Заветът на Ан Лий”, който очакваме и по българските кина. Тя беше център нана вниманието и в новия филм на Атом Егоян “Седемте воала”, който бе жанров контрапункт на предишния хит с актрисата, преминал и през българските кина и озаглавен “Сватбата на бившия ми приятел”. Аманда е екранна принцеса от Пенсилвания, която редува семеен живот с ангажименти на високо ниво в шоубизнеса и успява да участва в пищни биографични драми като “Манк” на Дейвид Финчър. Тя направи роля там малко след като роди второ дете, а самото изпълнение донесе на Аманда и първа номинация за “Оскар”.

Сейфрид се ражда в семейството на майка професионален терапевт и баща фармацевт. В нейното богато родословно дърво се преплитат германски, английски, шотландско-ирландски и уелски корени. Прави филмовия си дебют в култовата младежка комедия “Гадни момичета” от 2004 г. Доизгражда репутацията си с “Mamma Mia!”, “Клетниците”.

Демонстрира талант и тяло в “Страстите на Дженифър” (2009), “Клоуи” (2009), “С дъх на канела” (2010), Любовта на Жулиета” (2010), “Червената шапчица” (2011) и “Линда Лавлейс: Дълбокото гърло”. Аманда направи страхотна роля и в третия специален сезон на “Туин Пийкс”. Записа участие и в поредицата The Dropout.

- Аманда, разкажете ни за новия си филм “Заветът на Ан Лий”?

- “Заветът на Ан Лий” е музикален разказ за живота на Ан Лий, основателката на шейкърското религиозно движение от XVIII-и век. Става въпрос за Обединеното общество на вярващите във Второто пришествие на Христос, по-известно като “Шейкърите” - милениаристка реставраторска християнска секта, основана около 1747 г. в Англия и организирана в Съединените щати през 80-те години на XVIII век. Първоначално са известни като “Шейкъри” заради екстатичното си поведение по време на богослужения. Милениалистичен е описание на вярвания, движения и идеи, свързани с милениаризма или апокалиптизма. Терминът често се свързва с религиозни или културни вярвания, които предсказват голяма трансформация, катаклизъм или утопично бъдеще в определен момент от времето. Филмът ни пресъздава искрения стремеж на последователите на Ан Лий да изградят утопично общество, основано на техните вярвания. Тяхното поклонение се характеризира с ентусиазирани песни и танци, които са централни за музикалните и хореографски елементи на филма. Той изследва теми, свързани с религиозни преследвания, равенството между половете, борба за принадлежност и мечтана благодат на секстантската общност.

- Вие определено имате усет към спектакъла и музикалната естетика в киното. Хората още говорят за културното влияние на “Mamma Mia! Отново заедно” с ваше участие. Обичате ли да пеете?

- Да. Артистите, които обичат музиката и естетиката на ABBA и се постараха да я пренесат на екрана в един развлекателен и вълнуващ мюзикъл като Mamma Mia. Много обичам да пея и тук също се раздавам като се радвам, че публиката се забавлява с моите вокални опити. Както и с всичко останало, разбира се. Локациите, цветовете, хореографията, песните...

Легендарните Бени Андершон и Бьорн Улвеус се завърнаха като автори на песните и текстовете. Да се работи с тях е привилегия удоволствие. Актьорският състав е потресаващ в добрия смисъл на думата. Никога не съм играла с толкова много големи изпълнители - Мерил Стрийп, Джули Уолтърс, Кристин Барански, Доминик Купър, Пиърс Броснан, Стелан Скасгард, Колин Фърт, Лили Джеймс, Джесика Кинан Уин, Алекса Дейвис, Джереми Ървайн, Джош Дилън, Хю Скинър и неустоимата, несравнима Шер.

- Имате ли рецепта за влизане във форма?

- Не разполагам с някакви строго секретни тайни, но имам своя формула. Аз съм много бяла и гледам да не стоя твърде дълго на слънце, винаги взимам мерки, когато предстои да прекарам време на открита горещина. За мен е много важно да пазя кожата си. Тренирам всеки ден. Физическото натоварване и движението като цяло раздвижва ендорфина - хормона на щастието - и ме поддържа енергична и продуктивна. Психологическата ми хармония зависи от физическата ми форма, няма как да разделим двете неща. Оттам вече идва и емоционалния баланс. Гледам да ям здравословно през повечето време и пия много вода. Да се грижиш за себе си не трябва да е някакво болезнено изпитание. Номерът е да откриеш баланса. Ям риба, избягвам месото от прасета, пилета и крави, ограничавам захарта. Но това е трудно. Много трудно. Като малка танцувах много и си изградих дисциплина.

- Имате ли си любима актриса?

- Много са, но помня как за мен съвършеното изпълнение беше на Клер Дейнс в “Ромео и Жулиета” от 90-те. Истинска икона, толкова исках да приличам на нея.

- Очаквахте ли да получите номинация за “Оскар” за играта си в “Манк”?

- Не, но се чувствах извънземно добре. Никога досега не бях се озовавала дори в подобна дискусия, на такова ниво. Никой не бе оценявал мое изпълнение толкова високо. Рецензиите са били благосклонни към мен през годините, не са ме съсипвали, не са казвали ужасяващи неща за мои изпълнения, но не съм била и в разговора за големи награди. С “Манк” всичко е различно. Толкова възторжени отзиви не са нормални за мен. Страхотно е. Искам да продължа да работя и хората да ме уважават.