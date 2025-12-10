Проф. Огнян Герджиков, бивш председател на Народното събрание и бивш служебен премиер, пред „Труд news“: Царят щеше да бъде великолепен президент и България щеше да дръпне много напред

При предсрочни избори ще изхарчим едни милиони за няма нищо

Няма друга държава в света, която да се отнася толкова безхаберно към законите

С протестите и вотовете на недоверие „Продължаваме промяната“ искат да продължат хаоса, който ни владее от доста време, смята един от най-уважаваните български юристи проф. Огнян Герджиков. Според него има такива политици, които смятат, че самите протести осмислят живота им, така че едва ли имат някакви конкретни цели. Професорът не вижда да има заплаха за етническия мир в страната. Погледнато чисто емоционално, той като българин е привърженик на лева. Обаче погледнато рационално, пътят на България в Европа е свързан с еврото, категоричен е проф. Герджиков. И още - че България направи голяма грешка преди години, когато Симеон Сакскобургготски се върна у нас, че не му позволиха да стане президент, защото той има огромен авторитет в целия свят.

- Да си честитим 8 декември на патерица, професор Герджиков! 15 хиляди студенти отпразнуваха празника в Банско, чухме някои да казват, че живея в диктатура и авторитаризъм. Имат ли те въобще представа какво значат тези две понятия?

- Според мен те се повлияват от медии, които са склонни да хвърлят такива определения. Една сериозна част от студентите са далеч от политиката, чуват-недочуват нещо и почват да повтарят. Така че не смятам, че сериозно го мислят. Те не са живели в такова време, та да имат представа изобщо за какво става дума.

- Те са много ентусиазирани, искат бъдеще в България. Кой управлява техният ентусиазъм, какво им предлагат организаторите на протестите?

- Аз не знам дали нещо им обещават изобщо. Има такива, които смятат, че самите протести осмислят живота им, така че едва ли имат някакви конкретни цели в тази посока. Да свалят правителството, пък после както дойде...

- Засега социолозите подреждат партиите по същия досега начин. Идва ми наум какво бе казал Айнщайн за човек, който прави непрекъснато една и съща грешка и винаги очаква различен резултат...

- Точно така.

- Днес ще има протести, в същото време ДПС-НН организира митинги в страната под слогана „Не на омразата“. Според вас има ли заплаха за етническия мир в страната?

- Според мен не виждам такава реална заплаха. Не мога да съм категоричен дали това, което аз виждам е точно така, но не виждам такава опасност. Няма.

- Вие управлявахте два пъти в коалиция с ДПС на Ахмед Доган, намирате ли някаква разлика сега между онова ДПС и ДПС на Пеевски?

- Аз съм приятно изненадан от това, което прави Пеевски. В началото на политическата си кариера той беше начело на младежкото НДСВ, след това се разви като политик с доста сериозни качества и започна да се налага като водеща фигура в нашата политика в последните години.

- Вот на недоверие ще има тази седмица, три седмици преди влизането в еврозоната. Каква е целта му - сваляне на правителството ли, да не влезем в еврозоната ли?

- Има хора, на които никак не им се иска да влезем в еврозоната. Погледнато чисто емоционално, и аз съм привърженик на лева като българин. Обаче погледнато рационално, пътят ни в Европа е свързан с еврото. Това е пътят на България, въпреки че ми е мъчно за лева, но трябва да разсъждаваме рационално.

- Да си припомним ли как същият този горд български лев през 1997 година достигна три хиляди лева за долар..

- Младите не го знаят това ужасно време. Истината е, че тогава валутният борд ни спаси.

- Говорейки за приемането ни в еврозоната, президентът Росен Плевнелиев подчерта тези дни основната роля за това на Симеон Саккобургготски за това. Вие какво можете да ни кажете по този въпрос?

- Неговата роля е наистина голяма и България направи грешка преди години, когато той се върна у нас, че не му позволиха да стане президент. Той е човек, който има огромен авторитет в целия свят, навсякъде го познават, сядаше от дясната страна на кралица Елизабет II. Беше много голяма грешка, че не му бе позволено да стане президент, защото за премиер той нямаше тези оперативни качества, които се изискват за този пост. Но щеше да бъде великолепен президент и България щеше да дръпне много напред. За съжаление управляващите тогава не можаха да провидят каква личност е той и какво щеше да направи за България.

- Смяната на Наталия Киселова редна ли беше?

- Ние много обичаме да сменяме. Като председател на парламента тя се справяше много добре,. но в някакъв смисъл тя стана жертва, в политиката е така.

- Нейното председателство е свързано главно с отказа є да допусне за разглеждане искането на президента за въвеждането на еврото. После Конституционният съд рече, че било допустимо, но парламентът го отхвърли. Според вас редно ли беше Радев да поиска референдум един месец преди доклада за готовността на България за членството?

- Да се иска референдум в навечерието на влизането ни в еврозоната е абсолютно недалновидно. Това се прави поне една година по-рано.

- Много наблюдатели видяха в това искане твърда заявка за политическия проект на президента, за който се говори от години. Вие как гледате на появата на президентска партия, професор Герджиков? Кога трябва да стане това - след като му изтече мандата, или сега да слезе на политическия терен, защото много хора вече го броят за партиен лидер, а не за държавен глава?

- Всички опити досега президент да формира свой политически проект се провалиха повече или по-малко. Ако той изчака да изтече мандата му, ще бъде кауза пердута. Ако сега го направи, може би ще има по-голям шанс, защото той се ползва с обществено доверие, но не е достатъчно да имаш качества, за да ти успее проекта.

- Добре де, но хората са го избрали за президент за срок от пет години. Няма ли да го обвинят в абдикация, ако слезе сега на терена?

- Много хора считат, че не бива, други го поощряват. Обшеството е разделено.

- Ще се стигне ли до предсрочни парламентарни избори, според вас?

- Не е хубаво да се стигне. Това е харчене на много пари и какъв се очаква да бъде резултатът - нещо по-различно ли? Само ще изхарчим едни милиони за няма нищо.

- На два пъти управлявахте в коалиции, при това с пълен мандат, първо с ДПС, след това - с БСП и ДПС. Кое е това „Conditio sine qua non“, т. е условие, без което не може“ за съществуването на коалиция? Как намирахте общ език с БСП и ДПС?

- Ролята на царя по онова време беше много важна, което много допринесе за тази коалиция. За съжаление такава фигура сега няма, липсва ни. Имам много добро мнение за сегашния министър-председател, но една птичка пролет не прави. Трябва повече хора да бъдат с подобни качества. Въпрос е на политическа култура да могат отделните партии сега да намират общ език в името на България, както ние вкарахме страната ни в НАТО и ЕС.

- Неведнъж сте казвали, че няма друга държава в света, която така да си променя законите непрекъснато и че това ви вади от равновесие?

- Това ми е най-голямата болка. Ние сме шампиони по промени в законодателството. Нашият законодател просто си играе на законодателство и то непрофесионално. Това е авантюризъм, законодателна аматьорщина. Ние не сме професионалисти в правенето на законите, ние сме аматьори. Излизат такива законодателни бисери, че мен ме е срам, че съм юрист. Юридическата компетентност в парламента не е нулева, тя е дори под нулата. Нашето законодателство е наистина аматьорско. Няма друга държава в света, която да се отнася толкова безхаберно към законите. Ние променяме стотици пъти един и същ закон, това е нечувано и невиждано.

- Дайте някой пример...

- Давал съм го и друг път за ООД с два лева. Такова чудо светът не познава. Ще направя една уговорка. В англосаксонския свят капиталът има само фигуративна роля, той няма значение. Докато в Европа, където сме и ние, капиталът има основа функция. Имуществото не трябва да спада под него. В търговския ни закон има текст, че ако имуществото спадне под капитала веднага се свиква общо събрание и се вземат мерки. В детската градина ще разберат, че това е безумие. Навън истински ни се смеят, защото има хора, които следят нашето законодателство. Допреди 7-8 години имаше един немец, който идваше тук да се консултира с мен и да си говорим за българското законодателство и аз винаги съм се червил и чудел как да му обяснявам непрекъснатите промени.

- Често давате пример и с френския граждански кодекс...

- Да, той е от месец март 1804 г., приет е по времето на Наполеон Бонапарт, вече е на 220 години и до днес е променян по-малко, отколкото наш закон за 5-10 години. А нашият парламент решава, че може да твори закони без да има професионалисти в областта на правото. В много европейски държави имат консултативни органи към парламента от топ специалисти в съответните области на правото и те имат много важна роля. И ние имахме такъв съвет по законодателство от 2007 до 2009 година, който вършеше великолепна работа и тогава се приемаха качествени закони. Но през 2009 година решиха, че това е разточителство, което само ще забавя приемането на закони и го закриха.

- Както каза един колега, превръщаме се в държава на хора в регулатори, агенции и други органи в държавата с изтекли мандати, които продължават да стоят по местата си години след това?

- Царе сме на това. Не умеем да бъдем организирано общество. Управлението ни е НЕхудожествена самодейност, а трябва да има ред и предвидимост, каквито липсват.

- Като че ли вече е невъзможно да бъдат избрани от парламента членове на ВВС, отгоре на всичко им увеличават непрекъснато заплатите?

- Това идва малко прекалено. Въпреки че са ми колеги го казвам, защото не бива така. А необходимото мнозинство за избора им от 160 депутати може да бъде постигнато след 25 години, знам ли!

- Тези дни „Гражданска платформа“ излезе с апел за честни избори, както и конкретни мерки за промяна на Изборния кодекс. Те предлагат 10 конкретни мерки, една от които е да се възстанови машинното гласуване изцяло?

- Непрекъснато пипаме Изборния кодекс, непрекъснато променяме правилата ден през ден. Така не се прави. А машинното гласуване мен ме смущава, признавам си. В цяла Европа няма такова машинно гласуване с изключение на един единствен град, а ние - дайте всичко с машини. Не бива така, това е пак самодейност.

- Има и ала-бала с машините, признаха си го от „Продължаваме промяната“...

- Те искат да продължат хаоса, който ни владее от доста време. Така го виждам с вотовете на недоверие и непрекъснатите турболенции. Нещата трябва да се канализират и да се успокоят.

- Направи се опит за това с правителството на Росен Желязков...

- Да, така е, но очевидно това е трудна работа.

- Служебното правителство е ненужно и изключително вредно, с него един вид се суспендира Конституцията - това каза в мое интервю член на служебно правителство на президента Плевнелиев....

- Като че ли не е прав. Не виждам основание за такава категорична критика на служебните кабинети...

- Но винаги се дава за пример договора с БОТАШ, сключен от едно от служебните правителства на Радев, с който договор губим по над един милион на ден?

- Странна ми е тази сделка и не знам защо е така направена...

- Професоре, с вас сме завършили право, когато в Юридическия факултет преподаваха светила като професорите Михаил Андреев, Александър Кожухаров, Живко Сталев, Иван Ненов... Каква е юридическата подготовка днес, защото не само според вас във всеки следващ парламент дефицитът на експертиза става все по-голям?

У нас се допусна да има много юридически факултети, което бе една голяма грешка. Навремето бях против, но за съжаление единственият. България няма нужда от толкова юридически факултети, тъй като в по-голямата част от тях равнището е много ниско, имам представа от тези неща. Нужни са ни един-два юридически факултета, а по едно време бяхме стигнали до 14, сега мисля, че са 9! Равнището в провинцията по правило е ниско. Мен са ме канели в провинцията, но понеже съм слагал много ниски оценки на изпити, вече не ме канят. Трябва да има високи изисквания, така се прави качество. Иначе не става.

- Пишете ли някоя нова книга?

- В момента съм в малък тайм-аут, но няма да продължи дълго. Предполагам, че в обозримо бъдеще пак някоя тема ще ме зачовърка...

- Една от вашите книги се казва „Аз НЕ бях политик“. Не бяхте, ама станахте и председател на Народното събрание, и служебен премиер...

- На мен политиката не ми е в кръвта и не можа да влезе, за разлика от някои, които не могат да живеят без нея.

- Най-ярките ви спомени като председател на парламента?

- Най-яркият спомен е свалянето ми от председателското място и признанието, което получих. Цялата зала стана на крака, не само управляващите, но и всички тези, които бяха гласували минута преди това за свалянето ми, станаха и ми ръкопляскаха. За мен това беше едно много голямо признание, признавам си.

- А като служебен премиер?

Изкарах на този пост 98 дни, не можаха да станат сто. Това е много отговорен пост, важното е да имаш силен екип. Може да си великолепен премиер, но да нямаш силен екип. А може и да не си великолепен премиер, но да имаш силен екип и тогава ще бъдеш успешен. Пак повтарям, че за мен Росен Желязков е един успешен премиер. Не го познавам лично, но много го харесвам. Накрая ще кажа „Нова година, нов късмет“, дано тя бъде успешна за България.

Проф. Огнян Герджиков е роден на 19 март 1946 г. в София. Завършва Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, където преподава търговско право до 2017 г.. Автор на монографии и десетки статии в областта на търговското право.

Депутат от НДСВ два мандата. Председател на 39-ото НС. Свален е от поста една година предсрочно с обвинение, че блокира парламентарния контрол, за да предпази вицепремиера Лидия Шулева от атаки около приватизацията на “Булгартабак”... Служебен премиер от януари до май 2017 година.

Носител е на орден “Стара планина”.