Учителят Теодосий Теодосиев-Тео: Моята школа не е за слуги, а за господари на живота си

Голям проблем е, че у нас срещу почти нулеви знания се получава диплома

Всеки ден си правя умствен фитнес и съчинявам задачи, които и AI не може да съчини

Гении като Тесла и Леонардо да Винчи не са били консуматори и хедонисти, а са умрели бедни и девствени

Тъжно ми е, че преди пандемията, а и след нея, България е на първо място по намаляване на населението



- Г-н Теодосиев, от пети декември, документалният филм за Вас и Вашите ученици “Социално силните”, на режисьора Николай Василев, вече ще се разпространява по родните кина. Към кого е адресиран той и какво се крие зад това заглавие?

- На първо място е адресиран към родителите. Да знаят, че не е толкова страшно жените да забременеят и че могат да родят едно прекрасно дете, или не само едно, а дори много прекрасни деца. На мен ми е тъжно, че и преди пандемията, и след нея, България все си е първа в света по намаляване на населението... Да забременееш е Божия благословия, а не Божие проклятие, защото ние сме в епохата на страха от бременност - това е нещо кошмарно за много жени, а те би трябвало да дават живот! Не мисля, че нашия етно-религиозен модел е нещо, което трябва да изчезне от културната карта на света. Красивото на нашия свят е, че може да се направи прекрасна картина от огромното многообразие на различните култури, а погледнато от научна гледна точка монокултурата е опасна! Например, ако насадим в едни гигантски пространства само един тип растения, те се изморяват и измират до последния стрък! Природата е многообразие и така е оцеляла в продължение на хиляди години.

- Кои за Вас са “социално силните” хора?

- Човек в продължение на милиони години е разполагал само със собствената си мускулна сила и след условната присъда - изгонване от едемската градина, му се е налагало да оре, копае и сади, а тръни и стихии са изяждали продукцията му и с много страдания си е изкарвал прехраната. В сегашната епоха, благодарение на цяла плеяда светли умове, като Свети Дизел, Свети Никола Тесла, Свети Хенри Форд..., и със сегашните технологии, един човек може да храни хиляди, дори милиони! Социално силни са тези, които имат интелектуалните възможности да създават и управляват технологиите, които могат да изхранят милиарди.

Тео с един от най-успелите си ученици Теньо Попминчев (вляво) и младите, но вече успешни физици - Александър Проданов и Маргулан Исмолдаев.

- Бихте ли споделили някоя вдъхновяващата история на Ваш ученик, която не е влязла във филма “Социално силните”?

- Не мога да отделя една или две, защото това са хиляди истории! В “Социално силните” не са включени хора, които са още по-социално силни от тези и затова трябва да се направят още много филми - работим по това. Имам 32 абсолютни първенци на Олимпиади по физика и сега продължавам да работя активно и да подготвям свои наследници, а стажанти в моите лагер-школи също правят свои школи.

- Тъжно ли Ви е, че вместо успели хора като Вашите ученици да бъдат пример и ролеви модел за младежите у нас, повечето от тях искат да приличат на инфлуенсъри, риалити герои, или попфолк певци?

- Повечето деца работят по закона на Ом за най-малкото съпротивление, защото от най-ранно детство им се правят внушения, че можеш да успееш без сериозни усилия и много труд. Моята дъщеричка сега е в девети клас, но още във втори клас тя гледа едно детско филмче, в което главният герой каза, че е научил квантова механика и на въпроса: “Кога?”, отговорът му беше: “Снощи”! Няма как да стане - да заспиш глупав, а да се събудиш умен! Истински интелигентните хора са наясно, че за да направиш нещо голямо ти трябват хиляди часове работа. В университетите от Бръшляновата лига знаят прословутото правило, че за да успееш в някоя област трябва да вложиш 20 000 часа! Това означава, че за тези 20 000 часа трябва да се откажеш от всичко друго - удоволствия, развлечения, почивки...

На премиерата на филма “Социално силните” в София.

- На Олимпиадите по физика, медалите спечелени от българите, сред които има много ваши възпитаници, са колкото на Франция и Великобритания взети заедно! От друга страна, днес сме на едно от последните места по ниво на образованието - как се стигна до там?

- При нас има една много широко разтворена ножица - от една страна има един елит от свръх интелигентни деца, който все повече изтънява - такива, за които един наш бивш колега Христо Лесов - вечна му памет, един от най-добрите математици, беше казал: “Има ученици, които са толкова добри, че никой учител не може да им спъне развитието и толкова добре възпитани, че те са като таран, който няма спиране!” Те са готови да работят по 20 000 часа, за да си постигнат целта, но има и една огромна маса от деца, които са изоставени! Това са деца със семейства, обаче сирачета - изоставени от обществото и от родителите си, които са на едно безкрайно примитивно ниво. Ако на тези ученици им се вземат телефоните, или се вземат мерки както в цивилизованите страни, в които като се правят контролни, матури и изпити им пускат бял шум и интернета умира, то е ясно какъв ще е резултатът! Ако нашите ученици дойдат да ги изпитват честни учители от Швейцария и Германия - залагам си авторитета, че 90 на сто от тях никога няма да получат диплома за средно образование! За съжаление, същото важи и за голяма част от студентите. Най-големият проблем на нашето училище е делегираният бюджет и липсата на свободна конкуренция.

- В първия документален филм за Вас - “Формулата на Тео”, се засяга и темата за отношението към учителите, които в някои държави са на пиедестал, а у нас не е рядкост да бъдат заплашвани, или дори бити...

- Имам един колега, който беше написал 20 двойки в техникум, макар че трябваше даже 200 да напише и моменталната реакция на директорката беше, че го уволниха! След това при него идват маскирани и го пребиват и месеци беше в реанимация... Двойкаджиите явно са стигнали до извода, че са на правата страна! Днес е трудно да намериш тв-канали без насилие и след като децата гледат такива канали, затова после има агресия и в училище! Животът на децата ни ли е по-ценен, или тази продажна идеология, в която почти всяка бакалия продава наркотици на килограм! Преди време бях поканен на съвет в Учителския факултет в СУ и от пет випуска имаше само двама студенти, които искаха да станат учители! В един момент ще има недостиг на кадри, защото постепенно старите учители умират, а това от пет випуска да има само двама, които да искат да станат учители е доста тревожна тенденция. Всичко идва от това, че няма уважение към учителя и ученикът може да прави каквото си иска, родителите също, а срещу почти нулеви знания се получава диплома! Много хора идея си нямат докъде са стигнали нещата!

- Имате ли отношение по темата за влизането на България в еврозоната - очаква се това да е най-голямо предизвикателство за пенсионерите?

- Не ми е жал толкова за пенсионерите, мен ми е жал за неродените деца! Още в началото на ковид съм казвал какво бих посъветвал правителството - аз съм съгласен да ми спрат пенсията, но децата ми да не бъдат вкарвани в дългово робство. Една от най-големите измами на съвременната епоха е за отложеното плащане. Навсякъде вече има обяви за лесни кредити, но те са лесни за взимане, а трудни за връщане - това е кредит и да го връщаш на 18 или 30 пъти те вкарва в дългово робство! Огромна част от населението на света е вътре в капана - теглят се кредити, които вече са милиарди, а никой не казва колко е трудно да се връщат. Хората не трябва да бъдат лъгани, че печелят с това, че са теглили кредит. Аз никога не съм теглил и съм готов да живея в гората с един лев на ден, но да бъда и да разсъждавам като свободен човек. По време на Римската империя робите са получавали заплата, гласувана от Римския сенат и ако един роб е пестелив и умее да са въздържа - да не преяжда, да не препива и да не харчи пари за развлечения, след няколко години той се откупва и освобождава! Докато слабите хора, които не могат да се въздържат - ядат, пият и харчат за любовни похождения, си остават роби до гроб! Не искам децата и децата на децата ни да бъдат роби до гроб, затова при мен работи фабриката за социално-силните. Много хора си мислят, че като научат английски и ще преуспеят на запад, но ако освен език не знаеш нищо друго, там няма да си повече от слуга! Моята школа не е за слуги, а за господари на живота си!

- Какво Ви интригува най-много в личността на Никола Тесла и според Вас, нарочно ли е спрян неговия проект за безжично електричество?

- Безжичното електричество е най-малкият проблем! Големият е какво правим ние с това електричество и добри стопани ли сме, защото едно и също нещо може да се използва за градивни и разрушителни цели! Баща ми много пъти ми е казвал народната поговорката как един глупак хвърлил камък в морето и после 1000 умни не могли да го извадят! Не е достатъчно да сме умни, а трябва да сме разумни - разумният човек мисли с векове и хилядолетия напред! Тесла е син на свещеник, а майка му е била дъщеря на свещеник, така че той си е знаел, че е човек с мисия и е искал да направи велики благодеяния на човечеството, а за себе си нищо - умрял е беден и девствен! В камара книги се опитват да докажат, че най-великите хора са хедонисти и консуматори, а той е точно обратното - аскет, който е прекосил океана с празен куфар - откраднали са му багажа, кой знае защо не са взели само една тетрадка с нерешими интеграли! (Смее се.) Това са гениите - Леонардо да Винчи също е умрял беден и девствен! Нютон пък е бил влюбен в дъщерята на аптекаря, но в крайна сметка и той умрял девствен - дал клетва за безбрачие като свещениците. Той е написал повече трудове по богословие, отколкото по физика и математика взети заедно! Като велик учен Нютон е можело да има богатство, но той е имал имиджа на най-честния човек в империята и затова му поверяват да бъде ковчежник на цялата британска империя и да им пази златото! Не е взимал за себе си, но той е бил социално силен, които създава благоденствие на милиони и милиарди.

- Вие сте пример, че годините не са пречка да имаш бистър ум и отлична памет - как го постигате и кои са другите условия за поддържане на младежки дух и здрава физика?

- Един човек, който всеки ден тренира мускулите и с годините те се разграждат много по-бавно. Аз, от студентските години имам навика да решавам ужасно трудна задача, а после да смачквам листа и да го хвърлям! Всеки път, като имам някакъв проблем и отново решавам такава трудна задача. Всеки ден си правя умствен фитнес и непрекъснато съчинявам задачи, които ги няма в интернет и изкуственият интелект не може да ги съчини. Хранителният режим също има значение. Проф. Минко Балкански, който сега е на 98 години е споделял, че когато неговата жена му сипе нещо, той го разделя на две и изяжда половината, а другата оставя. Също така, на 90 той започна да учи пиано! Много важно е и доброто настроение, за което е доказано че лекува - има документирани случаи на хора, които след като гледат много комедии и се смеят всеки ден - оздравяват!

- Кои са най-важните неща, на които искате да научите дъщеря Ви?

- Да се научи, че във Вселената няма безплатни банички и да се научи да спазва постите.