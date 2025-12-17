Инж. Богдан Милчев: Лъжата „средната скорост“ не намали загиналите и ранените по пътищата

Без значение дали има правителство - държавната администрация не желае да се променя

Хората и без статистиката на КАТ виждат какво става по пътищата

Не си губете времето да питате изкуствения интелект какво обещаваха за пътната безопасност нашите управници, когато сформираха правителство в началото на тази година. То се знае с една дума - чудеса! Изгърмяха 100 патрона, по-точно - приеха 100 промени в Закона за движение по пътищата, опукаха милиони да купят на катаджиите БМВ-та, вдигнаха им заплатите с 60 процента, обявиха 30 ли бяха, 60 ли бяха, мерки за безопасност, ремонтираха 30 ли бяха, 60 ли бяха критични точки по пътищата, пуснаха тол камерите да засичат средна скорост в 30 ли бяха, 60 ли бяха отсечки... И като се поразсея димът от тези фойерверки, какво остана? То се знае с една дума - нищо. На 1 декември махнаха шефката на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, а 10 дни по-късно и цялото правителство подаде оставка. А от екипа на Род Стюард още не са се оплакали, че са дали подкуп на инспектори от ДАИ. Покрай всичко, което се случва или не се случва по пътищата, потърсихме за коментар инж. Богдан Милчев, познат на нашите читатели с това, че не цепи басма на политиците.

- Инж. Милчев, цяла година от вашия институт искахте оставката на Малина Крумова - председателката на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и на 1 декември тя бе отстранена от поста. После обаче оставка подаде и цялото правителство. Та докъде стигна темата с пътната безопасност?

- Тази държавна агенция през последните 5 години се превърна в една административна завеса, прикриваща корупцията и неспособността на държавните институции да се противопоставят на пътно транспортния травматизъм. Ние от Института като основатели на тази агенция и радетели тя да съществува, сме настоявали тя да влезе във функциите си и да носи отговорност за състоянието на пътната безопасност в България. Равносметката през тази година, която можем да направим, е следната: това е година, в която бяха представени три лъжи от изпълнителната и законодателната власт. Първата лъже е така наречената средна скорост. Всички си спомняте как цяло лято и цяла есен един човек, който се представя като професор, ни обясняваше как снима и хваща десетки хиляди нарушители, които карат с превишена средна скорост. Оказа се, че досега няма нито един нарушител, глобен за превишена средна скорост. Плодовете на тази лъжа ще се берат и в бъдеще, тъй като ефектът „лъжливото овчарче“ продължа да действа за дълги периоди след прилагането му. Втора голяма лъже е, че автомобилната администрация, или както всички я знаем като ДАИ, ще бъде закрита. Нищо подобно - ДАИ няма да бъде закрита. И стигаме до третата голяма лъжа - от септември влязоха в сила 100 на брой и едни от най-големите промени в Закона за движение по пътищата, за които се обясняваше, че са толкова добри, че до края на годината загиналите и ранените ще намалеят с 20 процента. Както виждате - няма такъв ефект, дори имаме леко увеличение в последните 3 месеца спрямо същия период на 2024 г. Разбира се, освен лъжите, се случи и нещо друго тази година. Правителството успя да създаде и да отгледа съвременните инфлуенсъри на пътната безопасност. Ние виждаме как през социалните мрежи няколко човека успяват да манипулират обществото и да си сътрудничат с бизнеса толкова ефективно, че да прикриват цялата корупция, която се извършва в сферата на пътната безопасност. Всичко това се върши на гърба на българските шофьори и те плащат сметката.



- В държавната агенция преди половин месец назначиха временен директор - Бойко Рановски. Той не е външен за вашия бранш, беше няколко години шеф на КАТ, после шеф на ДАИ. Успява ли Рановски нещо да направи, има ли шанс нещо да промени, или ще си ходи и той заедно с правителството?

- Когото и да назначат на тази длъжност, той няма никакъв шанс да постигне каквото и да е, ако той самият не е наясно какво иска да постигне. Споделям доброто ви мнение за Рановски, но до този момент - повече от 2 седмици, ние не знаем за какво е назначен, какво искат от него да постигне и какво самият той иска да постигне, а най-малко в какви срокове това да се случи. Мълчанието на тази агенция и нейната практика 6 години да стои под водата, продължава и до днес. И това, че правителството падна, аз оценявам като една огромна възможност за тази държавна агенция да може да извърши реални промени. Когато правителството е слабо, или е в оставка, както в момента, това дава възможност на силни лидери да наложат своите виждания. Но, за жалост, до този момент от Държавната агенция и от самия Бойко Рановски, ние за никакви виждания не сме чули. Ако той има някаква концепция, която ние не знаем, не е ли по-правилно правителството първо да избере не човека, а концепцията на човека, а после да го назначат той да си я осъществява. А те първо избрали човека и хайде - дано той намери начин да се оправя.



- Добре де, но шефът на Държавната агенция е пряко подчинен на премиера, а премиерът е в оставка. Какво може да се направи в такава ситуация?

- От ден първи, когато Крумова беше освободена от поста и нямаше никаква идея за оставка на правителството, от Института настояхме то да обяви конкурс за концепции, тъй като пътната безопасност се нуждае едновременно и от идея, и от личност, които да вдъхновят и поведат българското общество. Защото не е възможно нещо да се промени, без да разбираме проблемите в дълбочина, в генезиса им, без да открием защо ние в България продължаваме от 10 и повече години да сме на последно място в Европейския съюз по сигурност на транспортната система. Не може само да прехвърляме отговорността на шофьорите и да повишаваме наказанията и глобите им и да се надяваме това да промени ситуацията. Това е съвършено погрешно. Но, за съжаление, в България вече има изключително много „експерти“, които си изявяват в социалните мрежи, а в същото време всеки отказва да поеме отговорност. Ключовият момент е, че на нас ни трябва човек с концепция на пост с важни функции, който е готов да поеме отговорност за случващото се по нашите пътища. А ние виждаме точно обратното - премиер, министри, шефове на агенции, депутати, за които е много удобно отговорността да се прехвърля върху шофьорите. И да се върна отново на споменатите по-горе три лъжи - вие сте ми свидетел - от Института цяла година не се уморихме да се противопоставяме и на средната скорост, и на закриването на ДАИ, и на законодателните промени, призовавахме президентът да им наложи вето. Бяхме сами и единствени, когато разкрихме корупцията в ДАИ. През това време всички инфлуенсъри в пътната безопасност съучастнически мълчаха и никой не ни подкрепи, докато ние сочехме отговорните политици с истинските им имена - Росен Желязков, Гроздан Караджов, Даниел Митов, Иван Иванов... Казвам ги и сега от високата трибуна на в. „Труд“, защото са отговорни за всичко, което не се случи през тази година с пътната безопасност. Да, те сега са в оставка и всеки, който си иска, може да се упражнява на гърба им, затова спирам да говоря за тях. Само мога да обещая, че няма да осигурим и един ден спокойствие на онези, които застанат на техните постове и поемат техните отговорности. Разберете, че ако спрем да осветяваме корупцията в пътната безопасност, ние няма да променим нищо на пътя.



- До март-април няма да има редовно правителство, това означава ли още 4 месеца безвремие, докато дойде някой да поеме отговорност? Ще строят ли пътища, ще слагат ли знаци и маркировка, ще чистят ли снега и леда?

- Опитът, който имам, ясно показва, че без значение дали има правителство или няма - държавната администрация не желае да се променя. На цялото българско общество трябва да е ясно, че докато не се извършат коренни промени в начина, по който функционира администрацията, обслужваща пътната безопасност, ние няма да постигнем позитивни резултати. Ще живеем в заблуда, в измами, в манипулации чрез инфлуенсъри и социални мрежи. Нали 11 месеца имахме редовно правителство, но то като не можа да промени работата на администрацията, все едно че не го е имало - всичко е същото като миналата година, когато бяха служебни правителства. Безвремието си е безвремие и няма значение дали ще продължи още 4-5 месеца. Но знаете ли, че ако Държавната агенция си беше на мястото, всички тези инфлуенсъри нямаше да ги има. Слабостта на държавата създава всякакви „експерти“, „организации“, „фондации“, които като врачки и баячки се изхранват от пътната безопасност като демонстрират влиянието си в телевизии и социални мрежи. И проблемът е, че правителството не само не ги игнорираше, а даже ги подпомагаше, защото те отклоняваха вниманието от основните проблеми - неефективен пътен контрол, тежка корупция в МВР, МРРБ и Министерство на транспорта, а никое от политическите ръководства там сякаш не искаше да я освети или да ù се противопостави.



- Много сте им набрал на инфлуенсърите и ако това ви успокоява, те отдавна са в журналистиката и правят канали с медийни продукти, достойни за всяка градска канализационна система. Но съгласете се, че при редовното правителство тази година имаме малко по-добра статистика на КАТ спрямо 2024 г. За момента тежките катастрофи са с около 300 по-малко, загиналите с 10 по-малко, ранените със 700 по-малко - това не е ли една малко по-добра новина?

- За коя статистика говорим? За тази статистика, която МВР манипулира с вътрешна заповед за отчет на пътно транспортните произшествия. Или за статистиката на тези 2000 души, които всяка година губят своята работоспособност завинаги или за повече от 1 година и са инвалидирани в резултат от катастрофи. Отчетът на тежки ПТП, на загинали и на ранени е изключително повлиян от вътрешната заповед на министъра, с която през последната година и половина се заличават катастрофирали по полицейски доклад. Един полицейски доклад - шестима загинали в статистиката по-малко. Знаете, че говоря за случая от началото на ноември в Бургас, когато полицаите преследваха румънски шофьор, той катастрофира и при катастрофата загинаха шестима афганистанци. Кажете ми сега как да сравняваме тази статистика от 2025 г. със статистиката от 2022 г., където са записани двама афганистанци, загинали в района на Елхово, или със статистика от 2017 г., в която са записани 10 афганистанци, загинали на магистрала „Тракия“ при аналогични катастрофи. За какво ни е такава изопачена статистика? Такава статистика няма никакво значение за обществото. Единственото ù значение е за експертите, които да я използват и въз основа на нея да правят изводи и програми, или да предприемат коригиращи действия. Тя като е манипулирана, какви изводи и какви програми ще правим? Да си я държат и да се хвалят с нея, колкото искат - хората и без статистика виждат какво става по пътищата. Налице е продължителен и системен провал във всички аспекти на пътната безопасност и това не може да се прикрие от рекламни кампании. Вземете само последните опити от няколко седмици да ни облъчват от всички страни с информацията, че са започнали да глобяват чужденците на излизане от границите. Това е също толкова вярно, колкото е вярно, че се глобяват нарушители за превишена средна скорост. Никого не глобяват на границата! Да, от време навреме пратят на някое КПП патрули и те започват да връчват електронни фишове, но говорим за единични случаи, за нещо много рядко и много избирателно. Освен това почти никой чужденец не плаща глоба, или плаща само някой, на когото му се види дребна сумата. И ако има някакви успехи на правителството в оставка, те са, че досега успяваше да държи контрол и да налага на медиите да публикуват неговите измислени кампании и да държат в заблуда обществото, че вземат мерки за пътната безопасност. Това не са мерки, а имитация на мерки. Имитация и маркетинг.



- Как ще оцените широко разпространеното мнение, че българските шофьори са безразсъдни, че пътните хулигани са безнаказани, че присъдите за виновните за катастрофи са ниски?

- Само ще ви кажа, че тази година, която още не е свършила, МВР са наложили с актове и фишове глоби за над 250 милиона лева на българските шофьори. Ако това ви е малко, какво трябва да се случи, за да няма „безнаказани“. Наказателната репресия е доведена до крайности и е изчерпана като възможност за въздействие. Необходим е друг подход и друго разбиране за пътната безопасност. Елементарната догма „глобяваме, а те ще ни бягат, ще се укриват, ние ще ги гоним“, отдавна е приключила като възможност. Видяхте, че и най-модерната лъжа със средната скорост не успя да въздейства на броя на загиналите и на ранените. Неразбирането защо шофьорите в България карат по такъв начин и как да им въздействаме една от причините да се сочи, че проблемът е в шофьорите. А те - клетите, като излизат на пътя нито искат да убият някого, нито да убият себе си, само че това се случва всеки ден. По причина, че са попаднали в една компрометирана среда. Тази среда ние наричаме транспортна система. Система, в която взаимодействието между контролен орган, пътно поддържащи фирми и шофьори е прекъснато. И всеки се опитва да излъже другия.

Инж. Богдан Милчев е роден през 1971 г. в София. Завършил е Минно-геоложкия институт. Работи в МВР от 1995 до 2014 г. в структурите на Пътна и Охранителна полиция. От 2011 до 2013 г. ръководи отдел “Пътна полиция” в СДВР, наричан още КАТ-София. През 2018 г. защитава докторска дисертация на тема “Система за управление на рисковете от пътнотранспортни произшествия”. В края на 2017 г. участва в учредяването на Института за пътна безопасност, а от 2019 г. е председател на Управителния съвет на тази неправителствена организация.