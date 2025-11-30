Мишел Пфайфър: Не приемам да играя във филми, в които злото триумфира

Нямам проблеми с остаряването

Неповторимата Мишел Пфайфър е готова за Коледния сезон с нов тематичен празничен филм, който очакваме през декември - “О, какво забавление”. Тя вече се завърна ударно и в поредицата “Марго има проблем с парите”. Наскоро имаше и ключова роля в продължението на един от най-успешните и обсъждани модерни сериали - “Йелоустоун”. Прeди време изигра и ролята на Бети Форд, съпруга на бившия американски президент Джералд Форд, поредицата “Първата дама”. После нахлу в кината с продължението на комиксовата суперпродукция “Аnt-Man”. Мишел е една от богините на голямото кино с качествени и легендарни роли в четири поредни десетилетия. Тя привлича погледите за пръв път в края на 70-те с “Брилянтин 2” и оттогава не пуска световната слава. В началото на 80-те е на върха на Холивуд с ролята си на пристрастената към кокаина и луксозния живот мафиотска съпруга Елвира в епичната гангстерска класика “Белязания”. След като работи с Пачино по този шедьовър, Пфайфър играе с Джак Никълсън във “Вещиците от Истуик” и “Вълк” и с Джон Малкович в “Опасни връзки”. През 90-те затвърждава репутацията си на сексуална фурия и топ актриса с блокбъстъра “Батман се завръща”, където играе Жената-котка.

- Мишел, разкажете малко за новия коледен филм, в който участвате - “О, какво забавление”?

- Аз влизам в ролята на Клеър Клоустър. Тя е спойката, която свързва членовете на нейното изпълнено с обич и хаос семейство във всеки празничен сезон. От перфектно глазирани бисквитки до грижливо опаковани подаръци, никой не може да украсява така съвършено, както прави това Клеър. Но точно тази година, след като специално планират обща вечер за семейството, децата и съпругът є правят ключова грешка - оставят я сама у дома. Тя решава да зареже всичко и да се впусне в собствено импровизирано приключение. Докато семейството є се опитва да я намери, Клеър се радва на неочакваната магия на една Коледа, която съвсем не се движи по обичайния сценарий. Нашият филм е празнична комедия с чудесен дух, създадена с почит и уважение към всяка претоварена със задачи и анажименти домакиня.

- Какво смятате за епохата филтрите, филърите и инжекциите, на подправените снимки в социалните мрежи. Всеки сякаш преследва серума на вечната младост или поне иска да представи подобен образ пред публиката. Как гледате вие на това състезание с времето?

- Аз пък мисля, че че възрастта е предимство. Имам късмета да остарея. Не всеки доживява до дълбока старост. Не мисля, че трябва да изглеждаш млад вечно. Трябва да изглеждаш добре, да. Но не млади, а себе си.

- Спомняте ли си често времената, в които бяхте тепърва прохождаща звезда и актриса, и покорявахте екрана с роли като тези в “Белязания”, “Брилянтин 2” и “Великолепните братя Бейкър”?

- “Брилянтин 2” беше един от първите ми филми и ми достави огромно удовлетворение. Страшно много се забавлявах по време на снимките. Но имаше много шум около филма, а аз никога не съм се чувствала особено комфортно в такава шумна среда. Винаги ми е било трудно. Определено бих искала да видя какво би станало днес със Сузи Даймънд и братята Бейкър от “Великолепните братя Бейкър”? Винаги съм била привлечена към човешките характери с ясни слабости, които са дори леко счупени. А Сузи беше повредена по особено интригуващ начин.

- Как се покорява върха на развлекателната индустрия?

- С една дума - трудно. С две - почти невъзможно. Пробвах много неща - телевизия, малки роли в малки филми и реклами, постоянно обикалях по прослушвания. Не ми беше лесно да играя и да се чувствам спокойна пред камера. Всъщност си бях ужасена. Буквално се учех на професията, когато вече бях известна и хората проследиха моето обучение, така да се каже. Което не е най-доброто нещо. Понякога още имам това чувство на тревога, че във всеки един момент мога да бъда разкрита като лоша актриса, която е заблуждавала хората през цялото време. В “Звезден прах”, например, исках да изиграя цялата роля наново.

- А как се разбирате с котките?

- Имате предвид, когато не ги играя ли? Трябва да кажа, че един от най-хубавите ми актьорски спомени е именно от Жената-котка в “Батман се завръща”. Истината е, че обичам котките. Но е вярно, че не може да принудиш една котка да направи нещо, което тя не иска. Двете писани, които бяха използвани във филма са направо фантастични животни. Съвсем буквално играеха роли и знаеха, че ги снимат. Въртяха си очите по команда.

- Споменахте, че трудно приемате предложения за роли и сте отказвали много сценарии. Един такъв пример е “Мълчанието на агнетата”, с който после Джоди Фостър спечели “Оскар”. Защо не приехте тази главната женска роля на агент Кларис Старлинг?

- Трябва да призная, че съвсем буквално се изплаших докато преглеждах сценария. Хвана ме страх, както си четях. В тази история имаше много зло. Има дори усещане за победа на злото. То триумфира и управлява. Нямаше как да приема ролята. Не исках да имам нищо общо с подобен проект и такова нещо да вижда бял свят благодарение на мен и с моето име. Като актриса аз също така просто искам да не се изложа. Да се изправиш до изпълнители като Джон Малкович и Глен Клоуз в “Опасни връзки”, например, е нещо, което трябва да те снабди с увереност. И за мен е особено висока оценка, когато колеги и зрители ми казват, че не само съм стояла добре до големите имена, с които съм работила, но съм дори съм и “откраднала филма” от тях.